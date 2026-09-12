/સપ્ટેમ્બરમાં લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનું નિર્માણ, 4 રાશિના જાતકોને ધન, કારકિર્દી અને વેપારમાં મળશે મોટો લાભ

સપ્ટેમ્બરના છેલ્લા સપ્તાહમાં ગ્રહોની સ્થિતિમાં મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. 26 સપ્ટેમ્બર 2026ના બુધ કન્યા રાશિમાંથી નીકળી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. અહીં શુક્ર પહેલાથી બિરાજમાન હશે. તેવામાં તુલા રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષમાં બુધને બુદ્ધિ, વાણી, વ્યાપાર અને તર્કનો કારક માનવામાં આવે છે, જ્યારે શુક્ર ધન, સુખ-સુવિધા, પ્રેમ અને ભૌતિક સમૃદ્ધિ સાથે જોડાયેલો છે. તેથી આ બંને ગ્રહોનો સંયોગ આર્થિક અને કરિયરની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
શું છે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ?
જ્યોતિષીય માન્યતા અનુસાર કુંડળીમાં બુધ અને શુક્રની શુભ સ્થિતિથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બને છે. તેને ધન, વૈભવ, બુદ્ધિ, રચનાત્મકતા અને સુખ-સુવિધા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. ગોચર દરમિયાન જ્યારે બંને ગ્રહ એક રાશિમાં હોય છે તો તેનો પ્રભાવ અલગ-અલગ રાશિઓ પર તેના ભાવ અને ગ્રહોની સ્થિતિ અનુસાર પડે છે.
આ વખતે યોગ તુલા રાશિમાં બની રહ્યો છે. કેટલીક જ્યોતિષીય ગણનાઓ અનુસાર તેનો પ્રભાવ ઘણી રાશિઓ માટે કરિયર, કારોબાર અને આર્થિક મામલામાં સકારાત્મક રહી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શિક્ષણ, કરિયર અને આર્થિક મામલામાં લાભકારી રહી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા લોકોને સારા પરિણામ મળી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને નવી જવાબદારી કે તક મળી શકે છે. કારોબારમાં લાભનો નવો માર્ગ ખુલી શકે છે. આવકના વધારાના સ્ત્રોત બનવાની સંભાવના છે.
તુલા રાશિ
આ યોગ તુલા રાશિમાં બની રહ્યો છે, તેથી આ રાશિના જાતકો માટે તેનું મહત્વ વધી જાય છે. આત્મવિશ્વાસ અને વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી ઓળખ મજબૂત થઈ શકે છે. વ્યપાર કરનારને નવી તક મળી શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ કરવાથી સારૂ પરિણામ મળવાની સંભાવના છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ આવકની દ્રષ્ટિએ સારો રહી શકે છે. કમાણીના નવા સાધન બનવાની સંભાવના છે. પ્રભાવશાળી લોકો સાથે સંપર્ક વધી શકે છે, જેનો ફાયદો ભવિષ્યમાં મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી આર્થિક યોજનાઓને ગતિ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોના કરિયર માટે આ સમય મહત્વપૂર્ણ રહી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન, પગારમાં વધારો કે નવી નોકરીનો પ્રસ્તાવ મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. કારોબારીઓની અટવાયેલી યોજના આગળ વધી શકે છે.