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સપ્ટેમ્બરમાં લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનું નિર્માણ, 4 રાશિના જાતકોને ધન, કારકિર્દી અને વેપારમાં મળશે મોટો લાભ

Laxmi Narayan Rajyog: 26 સપ્ટેમ્બર 2026ના શુક્ર-બુધની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગ 4 રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 12, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:43 PM IST
સપ્ટેમ્બરમાં લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગનું નિર્માણ, 4 રાશિના જાતકોને ધન, કારકિર્દી અને વેપારમાં મળશે મોટો લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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