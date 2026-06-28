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કેમ બીમાર પડે છે ભગવાન જગન્નાથ? અનાસર કાળમાં કેવી રીતે થાય છે પ્રભુની આયુર્વેદિક સારવાર? જાણો 15 દિવસનું રહસ્ય

Lord Jagannath Anasar Leela: 108 ઘડાના  જેષ્ટાભિષેક સ્નાન બાદ બીમાર થયા જગન્નાથ. જાણો અનાસર કાળમાં લીમડા-આયુર્વેદથી કેવી રીતે થાય છે પ્રભુની સારવાર અને શું છે તેની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:00 AM IST
કેમ બીમાર પડે છે ભગવાન જગન્નાથ? અનાસર કાળમાં કેવી રીતે થાય છે પ્રભુની આયુર્વેદિક સારવાર? જાણો 15 દિવસનું રહસ્ય
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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