/કેમ બીમાર પડે છે ભગવાન જગન્નાથ? અનાસર કાળમાં કેવી રીતે થાય છે પ્રભુની આયુર્વેદિક સારવાર? જાણો 15 દિવસનું રહસ્ય

Lord Jagannath Anasar Leela: ઓડિશાના જગન્નાથ પુરી મંદિરમાં જેઠ પૂર્ણિમાનો દિવસ માત્ર સ્નાનનો ઉત્સવ નથી હોતો, પરંતુ ત્યારબાદ એક એવી પરંપરા શરૂ થાય છે જેને સાંભળીને કોઈ પણ ચોંકી જાય છે. 108 સુવર્ણ કળશોના ઠંડા જળથી સ્નાન કર્યા પછી ભગવાન જગન્નાથ બીમાર પડી જાય છે. તેને ધાર્મિક ભાષામાં 'અનાસર' અથવા 'જ્વર લીલા' કહેવામાં આવે છે. આગામી 15 દિવસ સુધી પ્રભુ પોતાના ભક્તોને દર્શન નથી આપતા અને એક વિશેષ આયુર્વેદિક સારવાર કરવામાં આવે છે.
કેમ બીમાર પડે છે ભગવાન જગન્નાથ?
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, જેઠ પૂર્ણિમા પર ભગવાન જગન્નાથ, બલભદ્ર અને દેવી સુભદ્રાનું ભવ્ય મહાસ્નાન થાય છે. અત્યંત ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવાના કારણે પ્રભુને તાવ આવી જાય છે. આ પરંપરા પ્રભુ અને ભક્તો વચ્ચેના અતૂટ અને માનવીય સંબંધનું પ્રતીક છે. ભક્તો માને છે કે, જે રીતે એક સામાન્ય મનુષ્ય બીમાર થવા પર એકાંતમાં આરામ કરે છે, બરાબર તેવી જ રીતે જગન્નાથ સ્વામી પણ 15 દિવસ માટે 'અનાસર ઘરમાં' આરામ કરે છે.
15 દિવસની આયુર્વેદિક સારવાર અને દિનચર્યા
આ સમયગાળા દરમિયાન મંદિરના કપાટ સંપૂર્ણપણે બંધ રહે છે. ભગવાનની સારવાર કોઈ આધુનિક હોસ્પિટલમાં નહીં, પરંતુ પ્રાચીન આયુર્વેદની પદ્ધતિથી થાય છે.
રાજ વૈદ્યની દેખરેખ: દરરોજ રાજ વૈદ્ય પ્રભુના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરવા આવે છે. તેમને તાવ ઓછો કરવા માટે વિશેષ ઔષધિઓ અને ઉકાળો આપવામાં આવે છે.
દશાંગ લેપનો પ્રયોગ: તાવના કારણે પ્રભુનું શરીર તપે છે, તેથી તેમની મૂર્તિ પર વિવિધ જડીબુટ્ટીઓમાંથી બનાવેલો 'દશાંગ લેપ' લગાવવામાં આવે છે, જે શરીરના તાપમાનને ઘટાડીને શીતળતા પ્રદાન કરે છે.
વિશેષ ઔષધિ (ફણી ફણક): સ્વાસ્થ્યમાં સુધારવા માટે પ્રભુને જડીબુટ્ટીઓનો રસ અને 'ફણી ફણક' નામની ઔષધિ આપવામાં આવે છે.
ભગવાન જગન્નાથનું રસોડું સંપૂર્ણપણે રહે છે બંધ
અનાસર કાળ દરમિયાન ભગવાન જગન્નાથનું રસોડું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આ દરમિયાન તેમને સામાન્ય અન્ન આપવામાં આવતું નથી.
ફળોનો રસ અને ઉકાળો: પ્રભુને માત્ર ફળોનો રસ અને આયુર્વેદિક ઉકાળાનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે.
છેના અને દૂધ: દવાઓના સેવનથી શરીરની ગરમી વધી શકે છે, તેથી પ્રભુને રાહત આપવા માટે 'છેના'નો ભોગ અને રાત્રે સૂતી વખતે મીઠું દૂધ આપવામાં આવે છે.
ડાંગરની ધાણીનું પાણી: પાચનક્રિયા સરળ બનાવવા માટે તેમને ડાંગરની ધાણીનું પાણી પણ આપવામાં આવે છે.
ભક્તો માટે 'અલારનાથ'ના દર્શન
અનાસર કાળમાં જ્યારે ભગવાન જગન્નાથ પુરી મંદિરના ગર્ભગૃહમાં દર્શન નથી આપતા, ત્યારે ભક્તો પુરીથી લગભગ 25 કિમી દૂર બ્રહ્મગિરીમાં આવેલા 'અલારનાથ મંદિર' તરફ પ્રયાણ કરે છે. એવી માન્યતા છે કે, આ 15 દિવસોમાં ભગવાન જગન્નાથ અલારનાથના સ્વરૂપમાં ભક્તોને આશીર્વાદ આપે છે. આ જ કારણ છે કે, અનાસર કાળમાં અલારનાથ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટે છે.
નેત્ર ઉત્સવ અને રથયાત્રાની શરૂઆત
15 દિવસની કઠિન સારવાર બાદ અષાઢ મહિનાની બીજના દિવસે ભગવાન સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ જાય છે. આ દિવસને 'નેત્ર ઉત્સવ' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. સ્વસ્થ થયા બાદ પ્રભુ પ્રથમ વખત ભક્તોને પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપમાં દર્શન આપે છે અને ત્યારબાદ તેમની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ રથયાત્રા શરૂ થાય છે, જેમાં તેઓ નગર ભ્રમણ માટે નીકળે છે.
આ 15 દિવસની અનાસર લીલા માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ તે ભારતીય આયુર્વેદ અને સેવા ભાવનો એક અનોખો સંગમ છે, જે સંદેશ આપે છે કે ઈશ્વર પણ પ્રકૃતિ અને સ્વાસ્થ્યના નિયમોને આધીન છે.
Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાજિક અને ધાર્મિક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.