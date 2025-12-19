Prev
સારા સમયના આગમન પહેલા મળે છે આ 7 મહત્વપૂર્ણ સંકેતો, વ્યક્તિને મળે છે અપાર સફળતા

Lord Krishna Quotes: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે એવા અનેક સંકેતો વિશે જણાવ્યું છે જેને જોઈને તમે સમજી શકો છો કે તમારો સારો સમય આવવાનો છે. આ 7 શુભ સંકેતો જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવવાનો ઈશારો કરે છે. ચાલો જાણીએ આ સંકેતો વિશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:59 PM IST

Lord Krishna Quotes: ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે એકવાર નારદજીના પૂછવા પર એવા સંકેતો વિશે જણાવ્યું હતું જે વ્યક્તિના જીવનમાં ભાગ્યોદય પહેલા દેખાય છે. સમય ગમે તેવા શક્તિશાળી વ્યક્તિને રાજામાંથી રંક અને ભિખારીમાંથી ધનવાન બનાવી શકે છે. જીવનમાં માણસને ક્યારેક ખુશીઓનો સાથ મળે છે તો ક્યારેક દુઃખોનો સામનો કરવો પડે છે. આજે જાણીએ કે શુભ સમય આવતા પહેલા કયા સંકેતો મળે છે.

નારદ મુનિએ શ્રીકૃષ્ણને કર્યો હતો સવાલ
હિન્દુ ધર્મની કથા અનુસાર, એકવાર નારદ મુનિ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને મળવા આવ્યા ત્યારે તેમણે પૂછ્યું હતું કે, "વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આવનારા સારા સમય વિશે અગાઉથી કેવી રીતે જાણી શકે?" ત્યારે શ્રીકૃષ્ણેએ જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે, શુભ સમય આવતા પહેલા કુદરત વ્યક્તિને અનેક સંકેતો આપે છે.

બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આંખ ખુલવી
જો તમારી ઊંઘ દરરોજ પોતાની મેળે જ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ખુલી જતી હોય, તો તે ખૂબ જ શુભ સંકેત છે. તેનો અર્થ એ છે કે તમારા ભાગ્યના દ્વાર ખુલવા જઈ રહ્યા છે અને ઈશ્વરીય શક્તિઓ તમારા પર પ્રસન્ન છે.

ચહેરા પર સ્મિત
જો તમે કારણ વગર પ્રસન્ન રહેવા લાગો, તમારા ચહેરા પર કુદરતી સ્મિત રહે અને તમને ક્રોધ આવતો બંધ થઈ જાય, તો સમજી લેવું કે તમારો સારો સમય શરૂ થવાનો છે. સકારાત્મકતા એ સફળતાનું પ્રથમ પગથિયું છે.

ગાય અને વાંદરાનું ઘરે આવવું
તમારા ઘરે વારંવાર ગાયનું આવવું અથવા વાનરનું આવીને કોઈ સામાન લઈ જવો એ શુભ માનવામાં આવે છે. આ સિવાય ઘરના આંગણે પક્ષીઓનો કલરવ વધવો એ પણ સંકેત છે કે તમે ટૂંક સમયમાં જ જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.

ઘરમાં બોલાવ્યા વગર નાના બાળકોનું આગમન
જો તમારા ઘરમાં પાડોશના કે અન્ય નાના બાળકો વગર બોલાવ્યે વારંવાર આવતા હોય અને રમતા હોય, તો તે જીવનમાં ખુશીઓ આવવાનો સંકેત છે. આપણે જાણીએ છીએ કે બાળકો ભગવાનનું રૂપ હોય છે, તેમનું આગમન ઘરમાં હકારાત્મક ઉર્જા લાવે છે.

આવકમાં વધારો અને ખર્ચમાં ઘટાડો
જો અચાનક તમારી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલવા લાગે અને બિનજરૂરી ખર્ચાઓમાં ઘટાડો થાય, તો તે શુભ સંકેત છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા વરસી રહી છે અને આર્થિક તંગી દૂર થવાની છે.

ઘરમાં અતિથિનું આગમન
ઘરે અતિથિનું આગમન થવું અને પૂજા કરતી વખતે એવો ભાસ થવો કે ભગવાનની મૂર્તિ સ્મિત કરી રહી છે, તે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ સંકેત સૂચવે છે કે તમારા જીવનના સંઘર્ષના દિવસો પૂરા થવાના છે.

કામ પર જતી વખતે ગાયના દર્શન
જ્યારે તમે કોઈ ખાસ કામ માટે ઘરની બહાર નીકળો અને રસ્તામાં ગૌ-માતાના દર્શન થાય અથવા ગાય પોતાના વાછરડાને દૂધ પીવડાવતી જોવા મળે, તો સમજવું કે તમારું કાર્ય કોઈ પણ અવરોધ વગર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે.

ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી જ્યોતિષ શાસ્ત્રની માન્યતાઓ પર આધારિત છે અને માત્ર જાણકારી માટે આપવામાં આવી છે.
 

