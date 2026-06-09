/Quote Of The Day: દુ:ખોના પહાડ તૂટી પડ્યા છે? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ જણાવ્યો છે બહાર નીકળવાનો એકદમ સરળ રસ્તો

જીવનમાં પરેશાનીઓ, પડકાર, દુ:ખ ક્યારે આવે તે કહી શકાય નહીં. એમાં પણ અત્યારનું જીવન અનેક પડકારો, તણાવ અને તડકી છાયડીથી ભરેલું છે. ત્યારે આવા સમયે મનમાં અનેક વિચારો આવતા હોય છે. દુનિયામાં તમને એવો કોઈ વ્યક્તિ જોવા નહીં મળે જે આવી કોઈ સમસ્યાનો અનુભવ ન કરતા હોય. અનેક નિષ્ફળતાઓ તમને સફળતાના બારણે પહોંચાડે છે પરંતુ એ નિષ્ફળતાઓને પચાવવા માટે પણ શેરનું કલેજું જોઈએ. દુ:ખની ઘડી, પડકારોના સમયમાં ધૈર્ય ધરવું, નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરવો એ કોઈ નાની વાત નથી ત્યારે સવાલ એ થાય કે આવા સમયનો સામનો કેવી રીતે કરવો અને તેમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું? આ પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ભાગવત ગીતામાં ખુબ જ સરળ શબ્દોમાં આપ્યો છે. ખાસ જાણવો જોઈએ.
દુ:ખોમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જણાવ્યાં મુજબ મોટાભાગના દુ:ખોનું કારણ પરિસ્થિતિઓ નહીં પરંતુ તે પરિસ્થિતિઓ પ્રત્યે આપણી આસક્તિ અને અપેક્ષાઓ હોય છે. શ્રીકૃષ્ણએ ગીતામાં કહ્યું છે કે જ્યારે સ્થિતિ આપણી ઈચ્છા મુજબ ન હોય ત્યારે મન દુ:ખી થઈ જાય છે. આથી તેમાંથી બહાર નીકળવાનો સૌથી સરળ માર્ગ છે- કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ અને ફળની ચિંતા છોડી દેવી જોઈએ.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનુષ્યના હાથમાં ફક્ત કર્મ કરવાનું છે, તેના ફળ પર કોઈ હક નથી. જ્યારે વ્યક્તિ કર્મ કરતા પહેલા તેના પરિણામની ચિંતામાં ડૂબે છે ત્યારે ભય, તણાવ અને નિરાશા જન્મ લે છે. જ્યારે જે વ્યક્તિ પોતાનો સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કરે છે અને પરિણામ ઈશ્વર પર છોડે છે ત્યારે તેના મનમાં શાંતિ રહે છે.
શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે સમભાવ રાખવો ખુબ જરૂરી છે. એટલે કે જીવનમાં કોઈ પણ સમય આવે ત્યારે તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. જીવનમાં સુખ આવે તો અહંકાર ન કરવો અને દુ:ખ આવે તો નિરાશ ન થવું જોઈએ. આ પરિસ્થિતિને ઈશ્વરની ઈચ્છા માનીને સ્વીકાર કરનારા લોકો માનસિક રીતે વધુ મજબૂત હોય છે.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આ શિખામણો યાદ રાખો
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)