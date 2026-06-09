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Quote Of The Day: દુ:ખોના પહાડ તૂટી પડ્યા છે? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ જણાવ્યો છે બહાર નીકળવાનો એકદમ સરળ રસ્તો

Lord Shri Krishna Quotes: આધુનિક જીવન અત્યંત ધમાલિયું, ભારે તડકી છાયડીવાળું બની રહ્યું છે જેના કારણે લોકોમાં ઉગ્રતા, ઉદાસીનતા, તણાવ, નિરાશા વગેરે જોવા મળી રહ્યા છે. હસતાં મોઢે જીવનમાં પડકારોનો સામનો કરવો એ જેટલું સરળ બોલવામાં છે એટલું જ અઘરું આચરણ કરવામાં છે. પરંતુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેનો પણ એક સરળ રસ્તો દેખાડ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:44 AM IST
Quote Of The Day: દુ:ખોના પહાડ તૂટી પડ્યા છે? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ જણાવ્યો છે બહાર નીકળવાનો એકદમ સરળ રસ્તો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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