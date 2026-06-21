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અચાનક બદલાશે નસીબ! માં લક્ષ્મીના આગમન પહેલાં મળે છે આ 6 ખાસ ઈશારા ! જાણો

Shubh Sanket: આ લેખ જ્યોતિષશાસ્ત્રના શુભ સંકેતો અને જીવનમાં સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિના આગમનને દર્શાવતા શુકનો વિશે છે. આ લેખમાં અમુક સંકેતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે તમારા ઘરમાં લક્ષ્મીજી પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે અને તમારા ઘરમાં સુખ અને સમુદ્ધી આવવા જઈ રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:14 PM IST
અચાનક બદલાશે નસીબ! માં લક્ષ્મીના આગમન પહેલાં મળે છે આ 6 ખાસ ઈશારા ! જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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