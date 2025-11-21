Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

2026ની શરૂઆતમાં 3 અત્યંત શુભ રાજયોગ બનશે, આ રાશિવાળા ધનના ઢગલે બિરાજશે, ધન-સંપત્તિમાં થશે બંપર વધારો!

વૈદિક પંચાંગ મુજબ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં માલવ્ય રાજયોગ સહિત 3 રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યા છે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે....

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 21, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

2026ની શરૂઆતમાં 3 અત્યંત શુભ રાજયોગ બનશે, આ રાશિવાળા ધનના ઢગલે બિરાજશે, ધન-સંપત્તિમાં થશે બંપર વધારો!

વર્ષ 2026માં અનેક ગ્રહો રાશિ પરિવર્તન કરીને શુભ રાજયોગ બનાવશે. જેનો પ્રભાવ તમામ રાશિઓ પર જોવા મળશે. વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં 3 રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યા છે. આ રાજયોગ છે માલવ્ય રાજયોગ, સૂર્ય અને બુધની યુતિથી બુધાદિત્ય રાજયોગ અને મંગળ તથા ચંદ્રની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ. અત્રે જણાવવાનું કે આ રાજયોગ બનશે ત્યારે કેટલીક રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. આ લોકોને કરિયર અને કારોબારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે 3 રાજયોગનું બનવું લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે કામકાજમાં પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. આ સાથે જ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં નવી નોકરીનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. વાણી-વ્યવહારમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવવાથી તમને કરિયરમાં પણ લાભ મળશે. અધૂરા કે અટવાયેલા કામોમાં ગતિ આવશે. સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે. જે કારોબારી વર્ગ છે તેમને વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. વેપારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મિથુન રાશિ
વર્ષ 2026 મિથુન રાશિવાળા માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. રોકાણ કે પાર્ટનરશીપમાં બિઝનેસ શરૂ કરવો એ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. કૌશલ-વિકાસથી પણ લાભની શક્યતા છે. જે લોકો નોકરીની શોધમાં છે તેમને નોકરી મળી શકે છે. કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ કે વેપારમાં લાભ થશે. અચાનક ધનલાભના યોગ છે. બુદ્ધિ અને સૂજબૂજથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય યોગ્ય સમયે લઈ શકશો. ધનની બચત કરવામાં સફળ રહેશો. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026 સકારાત્મક રહી શકે છે. સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો  થશે. નવી તકો મળશે અને તમે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં સમર્થ રહેશો. વેપાર કે નોકરીમાં લાભના સંકેત છે. મહેનત રંગ લાવશે. મોટા લાભના રસ્તા ખુલશે. ધનની બચત કરવામાં સફળ રહેશો. વિચારેલી યોજના સફળ થશે. તમારી કાર્ય કરવાની શૈલીમાં નિખાર આવશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
lucky rashiRajyogastrologyJyotishRashifal

Trending news