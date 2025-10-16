Baby Names: બાળક માટે ભાગ્યશાળી અને પાવરફુલ નામ, બેબી માટેના સૌથી યૂનિક નામ
Lucky Names For Baby: બાળકનો જન્મ થાય એટલે માતાપિતા તેના નામ વિશે વિચારવા લાગે છે. બાળકનું નામ સમજીવિચારીને રાખવું જોઈએ. નામનો પ્રભાવ બાળકના જીવન પર પણ પડે છે. આજે તમને બાળક માટે લકી સાબિત થાય તેવા અર્થપૂર્ણ નામ વિશે જણાવીએ.
Trending Photos
Lucky Names For Baby: પોતાના બાળકનું નામ દરેક માતાપિતા સમજીવિચારીને રાખે છે. માતાપિતા ઈચ્છે છે કે તેમના બાળકનું નામ ખાસ હોય અને તે અર્થપૂર્ણ પણ હોય. એવું માનવામાં આવે છે કે નામનો પ્રભાવ વ્યક્તિત્વ પર પણ પડે છે. તેથી જ નામ એવું રાખવું જોઈએ જે અર્થપૂર્ણ હોય અને ભાગ્યશાળી હોય. આજે તમને આવા જ કેટલાક નામોનું લિસ્ટ જણાવીએ જે પાવરફુલ છે અને બાળક માટે લકી સાબિત થઈ શકે છે.
આજે તમને વર્ષ 2025 ના કેટલાક ટ્રેંડિંગ નામ વિશે જણાવીએ. જેની મદદથી તમે બાળક માટે સારું નામ પસંદ કરી શકો છો. બાળકનું નામ રાખતી વખતે માતાપિતાએ તેના ભવિષ્યને પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. તો ચાલો જાણીએ દીકરા માટેના કેટલાક અર્થપૂર્ણ નામ. આ નામ અહીં તેના અર્થ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે જેથી તેની પસંદગી કરવામાં સરળતા રહે. અને માતાપિતાને પણ બાળકના નામનો અર્થ ખબર પડે.
બાળકોના યૂનિક નામ
આશેર - આશેરનો અર્થ ખુશ અને ધન્ય થાય છે.
ઈવાંશ - ઈવાંશ એટલે સૂર્યનો અંશ, તેને ઈશ્વરનો ઉપહાર પણ કહી શકાય છે.
અયમાન - આ એક અરબી મૂળનું નામ છે જેનો અર્થ થાય છે ભાગ્યશાળી
તકદીર- ભાગ્ય અને વિશ્વાસનું પ્રતીક
અદ્વિક - અદ્વિક નામનો અર્થ થાય છે અદ્રિતીય અને બેજોડ.
કર્ણ - કર્ણ એક મહાન યૌદ્ધા અને દાની હતા.
ચરિતાર્થ - તેનો અર્થ થાય છે સફળ, ઉદ્દેશને પ્રાપ્ત કરનાર
અદ્યાંત - તેનો અર્થ થાય છે અનંત, શરુઆતથી અંત સુધી
એનેશ - એનેશનો અર્થ થાય છે અનોખું, ગૌરવશાળી. તેનો એક અર્થ સૂર્યની મહિમા પણ થાય છે.
આ પણ વાંચો: 500 વર્ષ પછી દિવાળી પર બનશે વૈભવ લક્ષ્મી રાજયોગ, 3 રાશિઓને અચાનક થઈ શકે છે ધનલાભ
દીકરી માટેના ભાગ્યશાળી નામ
આદિશ્રી - સૌથી મહત્વપૂર્ણ, પ્રથમ
ઈપ્સિતા - માં લક્ષ્મીનું એક નામ છે.
કિમાયા - કિમાયાનો અર્થ થાય છે દિવ્ય.
શ્રેયા - શુભ અથવા ભાગ્યશાળી
અન્વિતા - શક્તિ અને સુંદરતાનો સંગમ
અદિતિ - દેવતાઓના માતા, સ્વતંત્રતા અને પ્રચુરતા
આરના - નદી, લહેર
ઈશાનવી - જ્ઞાનના દેવી, માં પાર્વતીનું એક નામ
શિવાન્યા - શિવને પ્રિય
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે