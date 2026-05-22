/Gajkesari Yog: આજે એક સાથે ગજકેસરી-બુધાદિત્ય યોગ કરશે નોટોનો વિસ્ફોટ, આ રાશિવાળા બનશે અમીર! 

Gajkesari Yog-Budhaditya Yog: આજે બે દુર્લભ ગજકેસરી યોગ અને બુધાદિત્ય યોગ બની રહ્યા છે જે કેટલીક રાશિઓને અખૂટ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તેમાં તમારી રાશિ છે કે નહીં.
ગ્રહોની ચાલ અને રાશિ નક્ષત્ર પરિવર્તનના પગલે શુભ અશુભ યોગ બનતા હોય છે જેની અસર રાશિઓ પર પડતી હોય છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ આજના દિવસે એક નહીં પરંતુ બબ્બે દુર્લભ અને શુભ યોગ બની રહ્યા છે. જ્યારે કુંડળીમાં દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ચંદ્રમાની યુતિ થાય ત્યારે ગજકેસરી યોગ બને છે જે સુખ સમૃદ્ધિ અને માન સન્માન લાવે છે. જ્યારે સૂર્ય અને બુધની યુતિથી બુધાદિત્ય યોગ બને છે જે બુદ્ધિ, કરિયર અને વેપારમાં અપાર સફળતા લાવે છે. આ બંને મહાયોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓને બંપર લાભ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સમય વરદાનથી કમ નથી. ઓફિસમાં તમારા કામના વખાણ થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો પૂરેપૂરો સપોર્ટ મળશે. વેપારમાં કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. જેનાથી લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા મળી શકે છે. કોઈ સરકારી કામ કે કોર્ટ કચેરીનો મામલો અટકેલો હશે તો તેમાં પણ ગતિ આવશે અને નિર્ણય તમારા પક્ષમાં રહી શકે છે.
મિથુન રાશિ
બુધની આ સ્થિતિ મિથુન રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ખુબ સુધારો જોવા મળી શકે છે. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. જો ક્યાંક રોકાણ કર્યું હશે તો મોટું રિટર્ન મળી શકે છે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન અને નવી નોકરીની સારી તકો મળી શકે છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને સૂર્યના પ્રભાવથી આત્મવિશ્વાસ અને માન સન્માનમાં વધારો થશે. જે લોકો ઘણા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારતા હતા તેમને હવે સારી તક મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તમારી લીડરશીપ ક્વોલિટીને બિરદાવવામાં આવશે. પ્રોપર્ટી કે વાહન ખરીદવાની યોજના જે ઘણા સમયથી ટાળતા હતા તે પાર પડી શકે.
તુલા રાશિ
ગજકેસરી યોગ તુલા રાશિના જાતકોના જીવનમાં સ્થિરતા અને ખુશીઓ લાવી શકે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત બનશે. જેનાથી જૂના દેવા કે ઉધાર ચૂકવવામાં સફળતા મળશે. બેંક બેલેન્સ વધી શકે. ઘરમાં ચાલતો મનમોટાવ દૂર થશે. પૈતૃક સંપત્તિ મામલે સફળતા મળી શકે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોના સ્વામી ગુરુ છે. આથી ગજકેસરી યોગનો સૌથી શાનદાર પ્રભાવ તમારી રાશિ પર જોવા મળશે. ભાગ્યનો પૂરેપૂરો સાથ મળવાથી તમારા બગડેલા કામ અચાનક બનવા લાગશે. વિદેશ મુસાફરી અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંલગ્ન પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. બિઝનેસ કરનારા જાતકોને કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ કે મોટો ઓર્ડર મળી શકે છે. જેનાથી માર્કેટમાં તમારી શાખ વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)