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Lucky Zodiac Sign: 5 જૂને આ 5 રાશિઓને મળી શકે છે નવી જોબની ઓફર, બિઝનેસમાં વધશે બેંક બેલેન્સ

Lucky Zodiac Sign: 5 જૂને લક્ષ્મી-નારાયણ યોગની સાથે બ્રહ્મ અને ઇન્દ્ર યોગનો શુભ સંયોગ 5 રાશિઓ માટે કિસ્મત ચમકાવનારો સાબિત થશે. નવી નોકરી, વેપારમાં લાભ અને ધન વૃદ્ધિના પ્રબળ સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ-કઈ છે?
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 05, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:52 PM IST
Lucky Zodiac Sign: 5 જૂને આ 5 રાશિઓને મળી શકે છે નવી જોબની ઓફર, બિઝનેસમાં વધશે બેંક બેલેન્સ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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