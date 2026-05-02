Shani Jayanti 2026: શનિ જયંતી પર ચંદ્રનું ડબલ ગોચર! 4 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ લાભ

હોમSpiritualShani Jayanti 2026: શનિ જયંતી પર ચંદ્રનું ડબલ ગોચર! 4 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ લાભ

Shani Jayanti 2026: શનિ જયંતી 2026 પર દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. 16 મેએ ચંદ્રમાનું ગોચર 4 રાશિઓ માટે ખુશીઓનો ખજાનો લાવશે. શું તમારી રાશિ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે? 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 02, 2026, 10:38 AM IST
વર્ષ 2026ની શનિ જયંતિ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિથી એક ઐતિહાસિક સંયોગ લાવી રહી છે. આ વખતે શનિ જયંતી 16 મે 2026ના શનિવારે ઉજવવામાં આવશે. શનિવારના દિવસે શનિ જન્મોત્સવ શુભ અને દુર્લભ માનવામાં આવે છે. આ પાવન અવસર પર ચંદ્રમાનું રાશિ પરિવર્તન એટલે કે ચંદ્ર ગોચર થવા જઈ રહ્યું છે, જે ચાર રાશિના જાતકો માટે કુબેરનો ખજાનો ખોલનાર સાબિત થશે.

શનિ જયંતી 2026ની તિથિ, ગોચર અને શુભ મુહૂર્ત
જ્યોતિષ ગણના અનુસાર આ દિવસે ગ્રહોની સ્થિતિ મહત્વપૂર્ણ છે. 

શનિ જયંતિ તિથિઃ 16 મે 2026, શનિવાર

અમાસ તિથિનો પ્રારંભઃ 16 મે 2026, સવારે 5.11 કલાકથી

અમાસની તિથિ સમાપ્તઃ  17 મે 2026, મોડી રાત્રે 1.30 કલાકે

ચંદ્ર ગોચરનો સમયઃ શનિ જયંતીના દિવસે સાંજે 5 કલાક 29 મિનિટ પર ચંદ્રનું ગોચર થશે.

વૃષભમાં પ્રવેશઃ ત્યારબાદ રાત્રે 10 કલાક 46 મિનિટ પર ચંદ્રમા વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરી જશે.

નક્ષત્ર પરિવર્તનઃ સાંજના સમયે ચંદ્ર દેવ કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જે આ ગોચરનું મહત્વ વધારી દેશે.

1. વૃષભ રાશિઃ ધનનો વરસાદ થશે
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કોઈ લોટરીથી ઓછું નથી. આર્થિક મુશ્કેલી દૂર થશે અને જૂના રોકાણથી નફો મળવાના સંકેત છે. શનિ જયંતી બાદથી તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો જોઈ શકાય છે.

2. મિથુન રાશિઃ કરિયરમાં સિતારા ચમકશે
નોકરી કરનાર જાતકો માટે આ સમય મોટી પ્રગતિનો છે. વર્કપ્લેસ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને પ્રમોશનનો પ્રબળ યોગ બનશે. જે લોકો નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છે, તેને સારી ઓફર મળી શકે છે.

3. સિંહ રાશિઃ અટવાયેલા કામ પૂરા થશે
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિનો સમય છે. લાંબા સમયથી કોર્ટ-કચેરી કે જમીન-સંપત્તિના જે મામલા અટવાયેલા છે, તે તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. સમાજમાં તમારો દબદબો વધશે.

4. ધન રાશિઃ ભાગ્યનો મળશે ડબલ સાથ
ધન રાશિના જાતકો માટે શનિ જયંતિથી શરૂ થઈ રહેલો સમય સુખદ રહેશે. ભાગ્યનો સાથ મળવાથી તમારા બગડતા કામ થવા લાગશે. અચાનક ધનલાભ થવાની સંભાવના છે અને ધાર્મિક યાત્રાનો પણ યોગ બની રહ્યો છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

