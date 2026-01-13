Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

મકર સંક્રાંતિ પછી આ 3 રાશિઓના દરેક શોખ થશે પૂરા, શુક્ર-શનિના લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી થશે ધનવર્ષા!

Labh Drishti Yog: મકર સંક્રાંતિ પછી શુક્ર-શનિનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ બની રહ્યો છે, જે 3 રાશિઓ માટે ખાસ કરીને સૌભાગ્યના દ્વાર ખોલનારો માનવામાં આવે છે. આ યોગ આ 3 રાશિના જાતકો માટે તેમના શોખ, લક્ષ્યો અને આર્થિક યોજનાઓને પૂર્ણ કરવાની સુવર્ણ તક બની શકે છે. ચાલો જાણીએ આ લકી રાશિઓ કઈ છે?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 13, 2026, 10:47 PM IST

Trending Photos

મકર સંક્રાંતિ પછી આ 3 રાશિઓના દરેક શોખ થશે પૂરા, શુક્ર-શનિના લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી થશે ધનવર્ષા!

Labh Drishti Yog: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં લાભ દ્રષ્ટિ યોગ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને શુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે ગ્રહો વચ્ચે સહયોગ, તક અને સહજ પ્રગતિ દર્શાવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે કોઈ પણ બે ગ્રહ એકબીજાથી 60 ડિગ્રીના અંતરે સ્થિત હોય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, આ યોગની સૌથી સારી બાબત એ છે કે તેમાં ગ્રહો એકબીજાની ઉર્જાને સહજતાથી સપોર્ટ કરે છે. તેમની વચ્ચે ટકરાવ થતો નથી અને બન્ને ગ્રહો મળીને શુભ ફળ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, મકર સંક્રાંતિ પછી 15 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ દિવસે 11:46 વાગ્યે શુક્ર અને શનિ ગ્રહ એકબીજાથી 60°ના અંતરે રહીને લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં આ યોગને તક આપનારો યોગ કહેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે મેળવવા માટે વ્યક્તિએ પ્રયત્ન કરવો પડે છે. શુક્ર-શનિના આ યોગથી કઈ 3 રાશિઓને સૌથી વધુ લાભ થવાની શક્યતા છે?

Add Zee News as a Preferred Source

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ માટે આ સમય ઈચ્છાઓની પૂર્તિનો સંકેત આપી રહ્યો છે. અટકેલા શોખ અને યોજનાઓ ફરી ગતિ પકડશે. ધન સંબંધિત સમસ્યાઓ ધીરે ધીરે ઉકેલાવા લાગશે. મહેનતનું ફળ હવે સ્પષ્ટ જોવા મળશે. કામકાજમાં સ્થિરતા આવશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. સંબંધોમાં વિશ્વાસ વધશે. જીવનશૈલી સુધારવાની તકો મળશે. ઘર કે વાહન સાથે જોડાયેલું કોઈ સપનું પણ આ દરમિયાન પૂરું થઈ શકે છે. ધૈર્ય અને સમજદારીથી લીધેલા નિર્ણયો તમને લાંબા ગાળા સુધી લાભ આપશે.

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-શનિનો આ યોગ અત્યંત સાનુકૂળ રહેશે. કરિયરમાં જવાબદારીઓ વધશે, પરંતુ તેની સાથે સન્માન અને લાભ પણ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. રોકાણ કે બચત સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી જે લક્ષ્યો નક્કી કર્યા હતા, તે હવે પૂરા થવાના સંકેતો મળશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા મળશે. વરિષ્ઠ લોકોનો સહયોગ અને માર્ગદર્શન મળવાના યોગ છે. કામકાજમાં તમારી ગંભીરતા અને શિસ્ત તમને બીજાથી આગળ રાખશે.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ સપનાઓને સાકાર કરનારો સાબિત થઈ શકે છે. નવી તકો સામે આવશે. મહેનત અને ધૈર્ય બન્નેનું પૂરેપૂરું ફળ મળશે. ધન આગમનના યોગ બનશે. રચનાત્મક કાર્યોમાં સફળતા મળશે. મિત્રો અને સહયોગીઓ તરફથી લાભ થશે. ભવિષ્યને લઈને જે મૂંઝવણ હતી તે ધીરે ધીરે દૂર થવા લાગશે. નવી યોજનાઓ પર કામ શરૂ કરવા માટે આ સમય અનુકૂળ છે. આત્મવિશ્વાસ સાથે ભરેલું દરેક ડગલું તમને સાચી દિશામાં આગળ વધારશે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Makar Sankranti 2026shukra shani Labh Drishti YogLabh Drishti Yogશુક્ર-શનિના લાભ દ્રષ્ટિ યોગશુક્ર-શનિ યોગ

Trending news