/28 ઓગસ્ટે શનિની રાશિમાં ચંદ્ર ગ્રહણ, રક્ષાબંધન બાદ આ 4 રાશિઓએ રહેવું પડશે સાવધાન

વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ 28 ઓગસ્ટ 2026ના લાગશે. આ દિવસે રક્ષાબંધનનું પર્વ પણ છે. ભલે આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં પરંતુ તેનો પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળશે. કોઈ રાશિઓ માટે આ ગ્રહણ શુભ સાબિત થશે તો કેટલીક રાશિઓએ ગ્રહણ દરમિયાન મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ રાશિઓની આર્થિક સ્થિતિથી લઈને લવ લાઇફમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. આવો જાણીએ આ ગ્રહણ કઈ રાશિના જાતકો માટે મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. આ ગ્રહણને કારણે તમારી માનસિક સ્થિતિ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તમને બેચેનીનો અનુભવ થઈ શકે છે. ઉપરથી તમે શનિની પનોતીનો સામનો કરી રહ્યાં છો. તમને કોઈ અજાણ્યો ભય પરેશાન કરી શકે છે. તમારા કામ બગડી શકે છે. સંબંધમાં વિવાદ થઈ શકે છે. તેવામાં તમારે ખુદને શાંત રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. આર્થિક નુકસાનનો સંકેત મળી રહ્યો છે. તમારા ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. આર્થિક મામલામાં તમારે સાવધાનીથી કામ લેવું પડશે. સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી સમસ્યા આવી શકે છે. તમારા માટે સલાહ છે કે નાની-નાની વાતોને લઈને પરેશાન ન થાવ.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ ચિંતાજનક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા પર શનિની ઢૈયા ચાલી રહી છે. તેવામાં ગ્રહણ દરમિયાન તમારે સતર્ક રહેવું પડશે. કોઈ કામ સમજી-વિચારીને કરો બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવું પડશે. દાંપત્ય જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. ધન હાનિનો પણ સંકેત મળી રહ્યો છે. તેવામાં તમારે રોકાણ કરવા સમયે સતર્ક રહેવું પડશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો પર સાડા સાતીનો છેલ્લો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આ ગ્રહણ દરમિયાન તમારા લગ્ન જીવનમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. પાર્ટનર સાથે કોઈ બાબતે લડાઈ થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાનનો પણ સંકેત છે. પૈસા સાથે જોડાયેલી વસ્તુને લઈને સાવધાની રાખવી પડશે. કોઈ અજાણી વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કરવો હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારા કાર્યોમાં વિઘ્નો આવી શકે છે. મહેનતનું ફળ મળવામાં વિલંબ થઈ શકે છે.
બચાવના ઉપાય
ચંદ્ર ગ્રહણના ખરાબ પ્રભાવથી બચવા માટે ભગવાન શિવની પૂજા-અર્ચના કરો. શિવલિંગ પર જળ અને કાળા તલ ચડાવો. સાથે શનિ દેવની પ્રતિમા સામે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો. સાથે શનિ ચાલીસાનો પાઠ કરો. શનિવારે કાળા તલ, કાળી દાળ, કાળા કપડાનું દાન કરો.