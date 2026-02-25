Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Chandra Grahan 2026: રાહુ-કેતુ એક્ટિવ! 3 રાશિઓનું ચમકી જશે ભાગ્ય, ત્રણની વધશે ચિંતા

Chandra Grahan 2026: ચંદ્રગ્રહણમાં રાહુ-કેતુની બદલાયેલી ચાલ મોટી અસર કરી શકે છે. આ સમય કેટલાક જાતકો માટે ભાગ્યશાળી તો કેટલાક માટે ચેતવણીનો છે. આવો રાશિઓ અનુસાર ચંદ્રગ્રહણની શું અસર થશે તેના વિશે જણાવીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:35 PM IST
  • દરેક 12 રાશિઓ પર પડશે ચંદ્રગ્રહણની અસર
  • વૃષભ, સિંહ અને ધન રાશિ માટે લાભદાયક રહેશે ચંદ્રગ્રહણ
  • મકર, તુલા અને કર્ક રાશિના જાતકો માટે મુશ્કેલ સમય

Chandra Grahan 2026: ચંદ્રગ્રહણને વિજ્ઞાન ભલે ખગોળીય ઘટના સામે, પરંતુ વૈદિક જ્યોતિષમાં તેને રાહુ અને કેતુની છાયાનો મોટો પરિવર્તનકારી સમય માનવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ચંદ્રમા આ છાયા ગ્રહોના પ્રભાવમાં આવે છે, ત્યારે મન, ભાવનાઓ, નિર્ણય ક્ષમતા અને પારિવારિક સમીકરણ પ્રભાવિત થાય છે. આ વખતે ચંદ્રગ્રહણ કેટલાક જાતકો માટે પ્રગતિનો સંકેત આપી રહ્યું છે, જ્યારે કેટલાકે 30-40 દિવસ સુધી વિશેષ સતર્કતા રાખવી પડશે.

આ ત્રણ રાશિઓ માટે વરદાન
વૃષભઃ અટવાયેલા કામમાં ગતિ આવી શકે છે. આર્થિક મામલામાં રાહત મળશે. નવી જવાબદારી કે પ્રમોશનનો યોગ બની શકે છે. પરિવારમાં સકારાત્મક માહોલ રહેશે.

સિંહ
સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિનો સંકેત છે. જે લોકો જાહેર કાર્ય, મીડિયા કે રાજનીતિમાં છે તેને ફાયદો થઈ શકે છે. જૂનો વિવાદ ખતમ થવાની સંભાવના છે.

ધન
ભાગ્યનો સાથ મળશે. વિદેશ યાત્રા, ઉચ્ચ શિક્ષણ કે નવી શરૂઆતનો યોગ બની રહ્યો છે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે.

આ ત્રણ રાશિઓ માટે ચેતવણી
કર્કઃ ભાવનાત્મક નિર્ણય નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. માનસિક તણાવ અને ઊંઘની સમસ્યા થઈ શકે છે. સંબંધોમાં સંયમ રાખો.

તુલાઃ આર્થિક મામલામાં સાવધાની જરૂરી છે. કોઈપણ આંખ બંધ કરી વિશ્વાસ ન કરો. 

મકરઃ ઓફિસ પોલિટિક્સ કે કાયદાકીય વિવાદથી બચો. વાહન ચલાવવા સમયે સાવધાન રહો. બિનજરૂરી ચર્ચા નુકસાન કરાવી શકે છે.

શું કરવું શું નહીં?
ગ્રહણ કાળમાં શાંત મનથી મંત્ર જાપ કરો.
ભોજન અને પાણીને ઢાંકીને રાખો.
ગ્રહણ સમાપ્તિ બાદ સ્નાન અને દાન શુભ માનવામાં આવે છે.
બિનજરૂરી વિવાદ અને જોખમી નિર્ણય લેવાથી બચો.

જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર ચંદ્રગ્રહણનો પ્રભાવ લગભગ 30-40 દિવસ સુધી રહી શકે છે. પરંતુ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ આ એક પ્રાકૃતિક ઘટના છે, પરંતુ ભારતીય પરંપરામાં તેને માનસિક અને આધ્યાત્મિક ઉર્જાથી જોડવામાં આવે છે. ડરની જગ્યાએ સમજદારી દેખાડવાની જરૂર છે, જો તમારી રાશિ વરદાનવાળી યાદીમાં છે તો અવસરનો લાભ ઉઠાવો અને જો ચેતવણીવાળી યાદીમાં છે તો સંયમ અને સતર્કતા તમારી મદદ કરશે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

