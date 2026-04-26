Chandra Gochar In May 2026: આ 4 રાશિઓનું મે મહિનામાં બદલાઈ જશે નસીબ, 31 વાર નક્ષત્ર ગોચર કરશે ચંદ્ર

Prev
Next
Chandra Gochar 2026: મે 2026 મહિનો માત્ર રાશિ પરિવર્તનની દૃષ્ટિએ જ નહીં, પરંતુ ચંદ્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનની દૃષ્ટિએ પણ ઘણો ખાસ છે. આ મહિનામાં ચંદ્ર ગ્રહ કુલ 31 વાર નક્ષત્ર ગોચર કરશે, જેના કારણે આખું વર્ષ 4 રાશિઓને મોટો લાભ થવાની શક્યતા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:49 AM IST
Trending Photos

Chandra Gochar 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ચંદ્ર ગ્રહને મન, સુખ, માતા સાથેના સંબંધો અને માનસિક સ્થિતિનો કારક માનવામાં આવે છે. મે 2026 માં ચંદ્ર કુલ 31 વખત નક્ષત્ર બદલશે. અહીં જાણો મે મહિનામાં ચંદ્રના ગોચરની તારીખો અને રાશિઓ પર તેની સકારાત્મક અસરો વિશે.

ચંદ્ર ગોચર 2026
મે 2026 માં 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 અને 31 તારીખે ચંદ્રનું નક્ષત્ર ગોચર થશે. નોંધનીય છે કે 14 મે ના રોજ ચંદ્રનું ડબલ નક્ષત્ર પરિવર્તન જોવા મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ 4 રાશિઓને થશે મોટો ફાયદો

1. કર્ક રાશિ
તમારી મહેનત અને દોડધામના અંતે કાર્યોમાં સફળતા મળશે. પરિવારમાં તમારા મંતવ્યોને મહત્વ આપવામાં આવશે અને માન-સન્માન વધશે. આ ઉપરાંત, આર્થિક રીતે આવકમાં મોટો વધારો થવાની પ્રબળ શક્યતા છે.

2. કન્યા રાશિ
જો મિત્રો સાથે કોઈ અણબનાવ ચાલતો હોય, તો તેમને મનાવવાની તક મળશે. ઘરનું વાતાવરણ આનંદમય રહેશે. આવકની વાત કરીએ તો તેમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ શરીરના અકડાઈ જવાની સમસ્યામાંથી રાહત મળશે.

3. વૃશ્ચિક રાશિ
જો પરિવારનો કોઈ સભ્ય તમારાથી નારાજ હોય, તો તમે તેમની નારાજગી દૂર કરવામાં સફળ રહેશો. જીવનસાથી સાથે રોમેન્ટિક સમય પસાર થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે તમારી મનપસંદ વસ્તુઓની ખરીદી પણ કરી શકશો.

4. મકર રાશિ
કોઈ ખાસ વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. આ સમય દરમિયાન આર્થિક તંગી તમને પરેશાન નહીં કરે અને મિત્રો સાથેના વિવાદો પણ ઉકેલાશે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ થોડો સુધારો જોવા મળી શકે છે.

Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પર આધારિત છે અને માત્ર જાણકારી માટે આપવામાં આવી છે. અમે તેની પુષ્ટિ કરતા નથી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news