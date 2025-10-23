ખુબ જ લકી છે આ 3 રાશિવાળા...જીવનમાં ક્યારેય પૈસાની કમી નથી હોતી, નોટોથી તિજોરીઓ ભરેલી રહે!
સનાતન ધર્મમાં માતા લક્ષ્મીની ઉપાસનાનું વિશેષ મહત્વ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું માનીએ તો માતા લક્ષ્મીની 3 પ્રિય રાશિઓ છે. જેના પર તેમની વિશેષ કૃપા રહે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
હિન્દુ ધર્મમાં સપ્તાહનો દરેક દિવસ કોઈને કોઈ દેવી દેવતાને સમર્પિત હોય છે. પરંતુ શુક્રવારે ખાસ કરીને માતા લક્ષ્મીની આરાધના માટે સૌથી શુભ ગણાય છે. આ દિવસે શ્રદ્ધાળુઓ માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરે છે, વ્રત રાખે છે અને ઘરમાં ધન-સમૃદ્ધિની કામના કરે છે. એવી માન્યતા છે કે જે વ્યક્તિ સાચા મનથી માતા લક્ષ્મીની પૂજા ક રે તેમના પર ધનની વર્ષા થાય છે અને જીવનમાં ક્યારેય આર્થિક તંગી આવતી નથી. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 12 રાશિઓમાંથી કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેમના પર માતા લક્ષ્મીની વિશેષ કૃપા વરસે છે. જાણો માતા લક્ષ્મીની પ્રિય રાશિઓ વિશે...
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માતા લક્ષ્મીના સૌથી પ્રિય ગણાય છે. આ રાશિનો સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે. જે પોતે ધન અને વૈભવનું પ્રતિક છે. વૃષભ રાશિના લોકો ખુબ જ મહેનતુ અને વ્યવહારિક સોચ ધરાવતા હોય છે. તેઓ પોતાના પરિશ્રમથી ચારેબાજુથી સફળતા મેળવે છે. વેપાર હોય કે નોકરી, તેમને હંમેશા લાભ મળે છે. માતા લક્ષમીની કૃપાથી તેમના જીવનમાં ધનની કોઈ કમી રહેતી નથી અને તેઓ પોતાના પરિવારની સાથે સુખ સુવિધાઓવાળું જીવન જીવે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય દેવ છે જે ગ્રહોના રાજા કહેવાય છે. આ રાશિના જાતકો નેતૃત્વ ક્ષમતા, આત્મવિશ્વાસ અને સાહસનું પ્રતિક હોય છે. સિંહ રાશિના લોકોનું વ્યક્તિત્વ ખુબ આકર્ષક હોય છે અને તેઓ પોતાના નિર્ણયોમાં દ્રઢ હોય છે. માતા લક્ષ્મીની કૃપાથી તેમને હંમેશા આર્થિક સ્થિરતા મળે છે. તેઓ પોતાના દમ પર સફળતાની ઉંચાઈઓ સુધી પહોંચે છે અને ક્યારેય કોઈની પાસેથી આર્થિક મદદ લેવાની જરૂર પડતી નથી.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો પણ માતા લક્ષ્મીના ખુબ જ પ્રિય હોય છે. આ રાશિના સ્વામી બૃહસ્પતિ છે જે જ્ઞાન અને સમૃદ્ધિના કારક છે. મીન રાશિના લોકો દિલથી કામ કરનારા અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિના હોય છે. તેમની આસ્થા અને કર્મનિષ્ઠાના કારણે માતા લક્ષ્મી હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે. અનેકવાર આ લોકોને પૈતૃક સંપત્તિ કે આકસ્મિક ધનલાભના યોગ બને છે. મીન રાશિના લોકોની આર્થિક સ્થિતિ ખુબ મજબૂત રહે છે અને જીવનમાં સુખ શાંતિ રહે છે.
