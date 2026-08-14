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હરિયાળી ત્રીજ પર મહાસંયોગ, શુક્ર પુષ્કરાંશથી આ રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; પ્રેમ સંબંધ બનશે મજબૂત!

Shukra Pushkaransh: હરિયાળી ત્રીજ પર શુક્ર પુષ્કરાંશ અને ચંદ્ર-બુધ રાશિ પરિવર્તનથી મિથુન-તુલા સહિત 4 રાશિઓને ધન-સંબંધોમાં લાભ થઈ શકે છે. તેમના માટે આવક વધવાના અને સંબંધોમાં મધુરતા આવવાના સંકેતો છે. આવો જાણીએ, તેમને બીજા શું-શું લાભ થશે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:59 PM IST
હરિયાળી ત્રીજ પર મહાસંયોગ, શુક્ર પુષ્કરાંશથી આ રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; પ્રેમ સંબંધ બનશે મજબૂત!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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