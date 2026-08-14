/હરિયાળી ત્રીજ પર મહાસંયોગ, શુક્ર પુષ્કરાંશથી આ રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ; પ્રેમ સંબંધ બનશે મજબૂત!

Shukra Pushkaransh: કોઈપણ ગ્રહની પુષ્કરાંશ સ્થિતિ કુંડળીમાં અત્યંત શુભ સ્થિતિ માનવામાં આવી છે, કારણ કે તેની અસર હંમેશાં સકારાત્મક અને ફળદાયી હોય છે. વિશેષરીતે શુક્ર પુષ્કરાંશ વધુ શુભ હોય છે, કારણ કે શુક્ર સ્વયં એક અતિ-શુભ ગ્રહ છે. આનાથી જીવનમાં સકારાત્મક પ્રભાવ જબરદસ્ત રીતે વધી જાય છે અને વ્યક્તિને આનાથી ધન, સુખ-સમૃદ્ધિ, પ્રેમ, કલા અને વૈવાહિક જીવન સાથે જોડાયેલા સારા પરિણામો મળે છે.
આ વર્ષની હરિયાળી ત્રીજ 15 ઓગસ્ટે ઉજવવામાં આવશે, આ જ દિવસે ‘શુક્ર પુષ્કરાંશ’ સંયોગ બની રહ્યો છે, જેનાથી તેનું મહત્ત્વ વધી જાય છે. આની સાથે જ, આ દિવસે કાલપુરુષ કુંડળીમાં ભાગ્યેશ ચંદ્રમા અને લાભેશ બુધ પરસ્પર રાશિ પરિવર્તન પણ કરી રહ્યા છે, જે અનેક રાશિઓ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ સાબિત થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, હરિયાળી ત્રીજ પર ‘શુક્ર પુષ્કરાંશ’ સંયોગથી બધી રાશિઓ પ્રભાવિત થશે, પરંતુ 4 રાશિઓ માટે આ અત્યંત લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ, આ લકી રાશિઓ કઈ-કઈ છે, તેમની આવકમાં વધારો થઈ શકે છે અને સંબંધોમાં મધુરતા આવશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર પુષ્કરાંશની અસર ખાસ રહેશે. આવક વધવાના નવા માર્ગ ખુલી શકે છે. નોકરીમાં તમારી પસંદ અને ક્રિએટિવ વિચારસરણી કામ આવશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રશંસા થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ જૂનો ક્લાયન્ટ ફરી જોડાઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં મધુરતા વધશે. સિંગલ જાતકોની કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે વાતચીત શરૂ થઈ શકે છે. પરિવારમાં માહોલ હળવો અને ખુશનુમા રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ કલા, ડિઝાઇન અથવા કમ્યુનિકેશન સાથે જોડાયેલા કામમાં વધુ સારું કરી શકે છે. કોઈ જરુરિયાતમંદ મહિલાની મદદ કરવી મનને સંતોષ આપાવશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ કમાણી અને કનેક્શન બન્નેની દ્રષ્ટિએ લાભદાયી રહેશે. કોઈ જૂના સંપર્કથી નવો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. નોકરીમાં અટકેલી વાતચીત આગળ વધશે. પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીના મોટા સમાચાર પણ મળી શકે છે. બિઝનેસમાં વાતચીતથી ડીલ ફાઇનલ કરવાની તક મળશે. રૂપિયાને લગતું કોઈ અટકેલું કામ ઉકેલાઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં પાર્ટનર સાથેની ગેરસમજ દૂર થશે. લવ બર્ડ્સ ભવિષ્યને લઈને કોઈ પ્લાન બનાવી શકે છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત થશે. કોઈ વિદ્યાર્થીને અભ્યાસની જરૂરી વસ્તુ અપાવવાથી ખુશી મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર પુષ્કરાંશ સંબંધો અને પર્સનલ ગ્રોથનો નવો રંગ લાવી શકે છે. કરિયરમાં તમારી પર્સનાલિટી કામ આવશે. સિનિયર તમને મહત્ત્વપૂર્ણ કામ સોંપી શકે છે. બિઝનેસમાં બ્રાન્ડ અથવા પ્રોડક્ટની ઓળખ વધારવાની તક મળશે. આવકમાં ધીમે-ધીમે સારો સુધારો જોવા મળી શકે છે. કોઈ જૂનું પેમેન્ટ પણ પાછું મળી શકે છે. પ્રેમ સંબંધમાં રોમાન્સ વધશે. જીવનસાથી સાથેની કોઈ જૂની નારાજગી સમાપ્ત થઈ શકે છે. સોશિયલ સર્કલમાં તમારી ઉપસ્થિતિ ખાસ અનુભવાશે. કોઈ જરૂરિયાતમંદની સારવાર કે જરૂરી ખર્ચમાં નાની મદદ કરવી શુભ અનુભવ કરાવશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે આ સંયોગ મહેનતનું પરિણામ આપનારો રહી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કરિયરની કોશિશ રંગ લાવી શકે છે. નોકરીમાં નવી ભૂમિકા મળવાના સંકેત છે. બિઝનેસમાં કોઈ મહિલા સંપર્કથી ફાયદો મળી શકે છે. આવકનો બીજો સ્ત્રોત શરૂ કરવાનો વિચાર કામ કરશે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓને રોકવાથી તમારી બચત મજબૂત થશે. પ્રેમ સંબંધમાં પાર્ટનર તમારી મહેનતને સમજશે. પરિવારમાં કોઈ વડીલની સલાહ આગળ કામ આવશે. વિદ્યાર્થીઓને કોઈ સ્પર્ધા કે સ્કિલ ટેસ્ટમાં ફાયદો મળી શકે છે. કોઈ જરૂરિયાતમંદને રોજિંદી જરૂરી ચીજો આપવી મનને સારું લાગશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ભાવનાત્મક અને આર્થિક બન્ને રીતે રાહત આપી શકે છે. કરિયરમાં અચાનક કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. વર્ક ફ્રોમ હોમ કે ફ્રિલાન્સ કામ કરનારાઓને નવું અસાઇનમેન્ટ મળી શકે છે. બિઝનેસમાં ક્રિએટિવ આઈડિયાથી કમાણી વધી શકે છે. જૂના રોકાણ કે અટકેલા પેમેન્ટથી ફાયદો મળવાની આશા છે. પ્રેમ સંબંધમાં પાર્ટનર સાથે ખુલીને વાત કરવી સંબંધને મજબૂત બનાવશે. સિંગલ જાતકોની કોઈ જૂના પરિચિત સાથે ફરી વાતચીત શરૂ થઈ શકે છે. પરિવારમાં તમારી વાતને મહત્ત્વ મળશે. વિદ્યાર્થીઓનું ફોકસ વધુ સારું રહેશે. કોઈ નિરાધાર પ્રાણી માટે ભોજન-પાણીની વ્યવસ્થા કરવી મનને ખુશી આપશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)