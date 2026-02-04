Maha Shivratri 2026: મહાશિવરાત્રીની તારીખને લઈ મુંજવણમાં છો ? જાણો પંચાંગ અનુસાર કઈ તારીખે કરવું વ્રત ?
Maha Shivratri 2026: ફેબ્રુઆરી 2026 માં મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર ઉજવાશે. જો કે આ વર્ષ મહાશિવરાત્રીના વ્રતની તારીખને લઈ મુંજવણ જેવી સ્થિતિ છે કારણ કે ચૌદશની તિથિ 15 અને 16 એમ બંને તારીખોએ છે, તેથી મહાશિવરાત્રીનું વ્રત ક્યારે કરવું તેને લઈ ભક્તોના મનમાં પ્રશ્ન છે તો ચાલો તમને આ પ્રશ્નનો સચોટ જવાબ આપી દઈએ.
Maha Shivratri 2026: દર વર્ષે મહા વદ ચૌદસના દિવસે મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર ઉજવાય છે. મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર એવો તહેવાર છે જેની રાહ મહાદેવના ભક્તો આખું વર્ષ કરે છે.. મહાશિવરાત્રીના ભારતનો અનોખો મહિમા છે. ભક્તો પર શીઘ્ર પ્રસન્ન થઈ જતા ભોળાનાથને રિઝવવાની આ ઉત્તમ તક હોય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર મહાશિવરાત્રીનો દિવસ એટલો પવિત્ર અને ચમત્કારી હોય છે કે આ દિવસે કોઇ ભક્તો મહાદેવની પૂજા કરી, શ્રદ્ધાપૂર્વક વ્રત કરે તો તેના મનની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે.
વર્ષ દરમિયાન આવતા મહત્વપૂર્ણ વ્રતોમાંથી એક મહાશિવરાત્રીનું વ્રત પણ છે. આ દિવસે શ્રદ્ધા સાથે ભગવાન શિવની આરાધના કરવામાં આવે તો જીવનનું મોટામાં મોટું દુઃખ હોય તો તે પણ દૂર થઈ શકે છે. તેથી જ મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવાલયોમાં ભક્તોના ઘોડાપૂર ઉમટે છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસે શ્રદ્ધા પૂર્વક એક લોટો જળ પણ મહાદેવને અર્પણ કરો તો પણ તેમની પૂજા કર્યાનું ફળ મળે છે. તેથી જ મહાશિવરાત્રીના વ્રત અને ઉપાસનાને વિશેષ ગણવામાં આવે છે. જોકે આ વર્ષે મહાશિવરાત્રીના વ્રતની તારીખને લઈને લોકોના મનમાં મૂંઝવણ છે.
ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે કોઈ વ્રતની બે તારીખો આવતી હોય. એટલે કે વ્રતની તિથિ બે તારીખે હોય. આવી સ્થિતિમાં લોકોના મનમાં પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે વ્રત કઈ તારીખે કરવું ? મહાશિવરાત્રીના વ્રતને લઈને પણ જો તમારા મનમાં કન્ફ્યુઝન છે તો ચાલો તેનો સચોટ ઉત્તર જણાવીએ. મહાશિવરાત્રીનું વ્રત અને ચાર પ્રહરની પૂજા પંચાંગ અનુસાર કઈ તારીખે કરવા ઉત્તમ રહેશે ચાલો જાણીએ.
મહાશિવરાત્રીનો પાવન પર્વ આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ઉજવાશે. મહાશિવરાત્રીની તિથિ મહા વદ ચૌદશ હોય છે. આ વર્ષે 15 ફેબ્રુઆરી અને 16 ફેબ્રુઆરી બંને દિવસે ચૌદસની તિથિ રહેશે. ચૌદસની તિથિ 15 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ સાંજે 5.04 મિનિટથી શરૂ થશે અને 16 ફેબ્રુઆરીએ સાંજે 5.34 મિનિટે પૂર્ણ થશે.
મહાશિવરાત્રીનું વ્રત ક્યારે કરવું ?
સામાન્ય રીતે કોઈપણ વ્રત કરવાનું હોય તો તેના માટે ઉદયા તિથીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. આ અનુસાર મહાશિવરાત્રીનું વ્રત 16 ફેબ્રુઆરીએ કરવું યોગ્ય ગણાય છે. પરંતુ મહાશિવરાત્રીનો પર્વ એવો હોય છે જેમાં મહાદેવની પૂજા 4 પ્રહરમાં કરવામાં આવે છે. જે પૂજા 15 ફેબ્રુઆરી 2026 થી શરૂ થશે. આ રીતે 15 ફેબ્રુઆરીએ દેશભરમાં મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવશે.
મહાશિવરાત્રીની 4 પ્રકારની પૂજાની તારીખ અને પૂજાનો સમય
મહાશિવરાત્રીના દિવસે મહાદેવની પૂજા ચાર પ્રહરમાં કરવાનું વિશેષ મહત્વ હોય છે. પંચાંગ અનુસાર મહાશિવરાત્રીના પ્રથમ પ્રહર ની પૂજા નો સમય 15 ફેબ્રુઆરીએ સાંજે 6.11 વાગ્યાથી રાત્રે 9.22 મિનિટ સુધીનો રહેશે. ત્યાર પછી બીજા પ્રહરની પૂજા 15 ફેબ્રુઆરીએ રાત્રે 9.23 મિનિટથી 16 ફેબ્રુઆરીએ રાત્રે 12.34 કલાક સુધીની રહેશે. મહાદેવની ત્રીજા પ્રહારની પૂજાનો સમય 16 ફેબ્રુઆરીએ રાત્રે 12:35 થી 3.46 કલાક સુધીનો રહેશે. મહાશિવરાત્રીના ચોથા પ્રહાર ની પૂજા 16 ફેબ્રુઆરીએ વહેલી સવારે 3.46 થી સવારે 9.59 મિનિટ સુધીની રહેશે.
મહાશિવરાત્રીના વ્રતનું મહત્વ
હિન્દુ ધર્મમાં મહાશિવરાત્રીના વ્રતને ચમત્કારી અને શીઘ્રફળ આપનાર વ્રત કહેવામાં આવે છે. શિવભક્તો માટે મહાશિવરાત્રીનો પર્વ વિશેષ હોય છે. માન્યતા છે કે મહાશિવરાત્રીના દિવસે વ્રત કરવાથી ભગવાન શિવની અપાર કૃપા પ્રાપ્ત થાય. આ દિવસે આખો દિવસ ભક્તો ઉપવાસ કરે છે અને રાત્રે ભગવાન શિવની પૂજા કરી જાગરણ કરે છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવલિંગની પૂજા કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. મહાશિવરાત્રીના પર્વને લઈને અલગ અલગ ધાર્મિક માન્યતાઓ છે. જેમકે મહાશિવરાત્રીના દિવસે ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીના લગ્ન થયા હતા. આ સિવાય એક માન્યતા એવી પણ છે કે મહાશિવરાત્રીના દિવસે જ ભગવાન શિવ પ્રથમ વખત પ્રગટ થયા હતા.
