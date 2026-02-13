Prev
Mahashivratri 2026: માસિક શિવરાત્રી અને મહાશિવરાત્રી બંને હોય છે અલગ, જાણો બંને વચ્ચે શું છે તફાવત

Maha shivratri and Masik Shivratri: મહાશિવરાત્રીની ઉજવણી દર વર્ષે ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે મહાશિવરાત્રી 15 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ ઉજવાશે. જો કે ઘણા લોકો મહાશિવરાત્રી અને શિવરાત્રીને એક જ સમજી લેતા હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મહાશિવરાત્રી અને માસિક શિવરાત્રીમાં શું અંતર છે. 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:48 PM IST
  • દર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષમાં આવતી ચૌદશની તિથિને શિવરાત્રી કહેવામાં આવે છે
  • વર્ષ દરમિયાન આવતી બધી જ શિવરાત્રીમાં મહાશિવરાત્રી વિશેષ
  • મહાશિવરાત્રી 2026 શિવ પૂજા કરવાની રીત
     

Mahashivratri 2026: માસિક શિવરાત્રી અને મહાશિવરાત્રી બંને હોય છે અલગ, જાણો બંને વચ્ચે શું છે તફાવત

Maha shivratri and Masik Shivratri: લય અને પ્રલય જેને આધીન છે તેવા મહાદેવના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પર્વની ઉજવણીની તૈયારીઓ ચારે તરફ શરુ થઈ ચુકી છે. મહાદેવના પ્રમુખ તીર્થસ્થળોએ મહાશિવરાત્રીના પર્વની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ મહાશિવરાત્રી પર્વ ઉજવાશે. દરેક ભક્તને સમાન દ્રષ્ટિથી જોનારા મહાદેવને દેવોના દેવ પણ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન શિવની આરાધના કરવા માટે શિવરાત્રી અને મહાશિવરાત્રી બંને દિવસને ખાસ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ આ બંને દિવસનું મહત્વ અલગ અલગ છે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ આ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે. 

મહાદેવનું સ્વરુપ મનને શાંતિ આપનારું છે. માથા પર જટા, જટા પર અર્ધચંદ્ર, ગળામાં વાસુકી નાગ અને હાથમાં ત્રિશૂળ તેમજ ડમરું. તેમનું દિવ્ય સ્વરુપ મહાદેવન નામ લેતાં જ સામે આવી જાય છે. ભક્તોને અતિપ્રિય એવા મહાદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર એટલે મહાશિવરાત્રી. તો ચાલો જાણીએ માસિક શિવરાત્રી અને મહાશિવરાત્રી વચ્ચે શું અંતર છે. અને મહાશિવરાત્રી પર શિવજીને પ્રસન્ન કરવા કઈ રીતે પૂજા કરવી જોઈએ.

શિવરાત્રી 

શાસ્ત્રો અનુસાર દર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષમાં આવતી ચૌદશની તિથિને શિવરાત્રી કહેવામાં આવે છે. આ દિવસને માસિક શિવરાત્રી પણ કહેવામાં આવે છે. શિવરાત્રી વર્ષમાં 12 હોય છે. આ 12 માંથી એક શિવરાત્રી મહાશિવરાત્રી તરીકે ઉજવાય છે. માસિક શિવરાત્રીમાં પણ શિવપૂજા કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. માસિક શિવરાત્રીમાં પણ શ્રાવણ માસમાં આવતી શિવરાત્રી વિશેષ હોય છે. શિવરાત્રીમાં ફક્ત મહાદેવની પૂજા કરવામાં આવે છે. 

મહાશિવરાત્રી

મહા માસમાં આવતી ચતુર્દશીની તિથિ પર મહાશિવરાત્રી ઉજવાય છે. વર્ષ દરમિયાન આવતી બધી જ શિવરાત્રીથી મહાશિવરાત્રી વિશેષ ગણાય છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર મહાશિવરાત્રીના દિવસે સૌથી પહેલીવાર મહાદેવ લિંગ સ્વરુપે પ્રગટ થયા હતા. આ સિવાય મહાશિવરાત્રીના દિવસે માતા પાર્વતી અને મહાદેવના વિવાહ થયા હોવાની પણ માન્યતા છે. મહાશિવરાત્રી પર્વ પર મહાદેવની પૂજા પણ માતા પાર્વતી સાથે જ થાય છે.

દર વર્ષે મહાશિવરાત્રીની ઉજવણી દેશભરમાં ધામધૂમથી થાય છે. માન્યતા એવી પણ છે કે મહાશિવરાત્રીના દિવસે જે કોઈ ભક્ત મહાદેવની પૂજા શ્રદ્ધા અને સમર્પણ સાથે કરે છે તેને તેના પાપ કર્મ અને દોષથી મુક્તિ મળી શકે છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસે રુદ્રાભિષેક કરવાનું પણ વિશેષ મહત્વ છે. 

મહાશિવરાત્રી 2026 શિવ પૂજા કરવાની રીત

આ વર્ષે મહાશિવરાત્રી પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ સર્જાશે જેના કારણે શિવપૂજાનું મહત્વ પણ વધી જાય છે. મહાદેવની પૂજા સરળ વિધિથી કરવી હોય તો એક તાંબાના લોટમાં શુદ્ધ જળ ભરી શિવજીનો જળાભિષેક કરી શકો છો. આ સિવાય મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવજીનો અભિષેક ગંગાજળ, કાચા દૂધથી પણ કરી શકાય છે. આ દિવસે મહાદેવને બીલીપત્ર, આંકડાના ફૂલ, ધતૂરાના ફુલ અર્પણ કરી શકાય છે. મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવજીની પૂજા કરતી વખતે ઓમ નમ: શિવાય મંત્રનો જાપ કરવો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

