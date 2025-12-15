Prev
2026ની શરૂઆતમાં જ બનશે પૈસાનો વરસાદ કરાવતો રાજયોગ, આ રાશિઓની ધન-સંપત્તિમાં બંપર વધારાના યોગ

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ મંગળ અને ચંદ્રમાની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જેનાથી 3 રાશિના જાતકોને બંપર આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે....

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 15, 2025, 02:46 PM IST

2026ની શરૂઆતમાં જ બનશે પૈસાનો વરસાદ કરાવતો રાજયોગ, આ રાશિઓની ધન-સંપત્તિમાં બંપર વધારાના યોગ

વર્ષ 2026માં અનેક દુર્લભ રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યા છે. જેનો પ્રભાવ તમામ રાશિઓના જાતકો પર જોવા મળશે. અત્રે જણાવવાનું કે 16 જાન્યુઆરીના રોજ મંગળ ગ્રહ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ઉપરાંત 18 જાન્યુઆરીના રોજ ચંદ્રમા પણ આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આવામાં મંગળ અને ચંદ્રમાની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. ધન-સંપત્તિમાં બંપર વધારો થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીમાં કર્મ ભાવ પર બનશે. આથી વર્ષ 2026માં તમને કામકાજમાં સારી એવી પ્રગતિ થઈ શકે છે. બેરોજગારોને નોકરી મળી શકે છે. નોકરીયાતોને કાર્યસ્થળે સારી એવી જવાબદારી મળી શકે છે. મોટા નિર્ણયો અને રોકાણ માટે અનુકૂળ સમય હશે. અટકેલા કામો પાર પડશે. ભાગીદારીમાં લાભની સંભાવના વધુ રહેશે. 

વૃષભ રાશિ
મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનવાથી વૃષભ રાશિના જાતકોને સારો એવો લાભ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીના નવમા  ભાવ પર બનશે. આથી આ દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરવાની તક મળી શકે. જે શુભ રહેશે. ધર્મ અને કર્મના કાર્યોમાં રસ વધશે. આકસ્મિક ધનલાભની પ્રબળ શક્યતા છે. આ ઉપરાંત કરિયરમાં સ્થિરતા રહેવાથી નોકરીયાતો ખુશ રહી શકે. ઈચ્છાપૂર્તનો સમય હશે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે પણ આ રાજયોગ સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી ધન ભાવ પર બની રહ્યો છે. જે સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભ કરાવી શકે છે. યુવા વર્ગ પોતાની બચતથી મનગમતી વસ્તુ  ખરીદી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે અને ધનની કમીથી કેટલાક સમય માટે છૂટકારો મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો આવશે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

