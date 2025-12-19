Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

આજે રાતે 10:50 બાદ આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય ચમકી શકે, 12 વર્ષ બાદ બનશે અદભૂત રાજયોગ, છપ્પરફાડ ધનવર્ષાના યોગ

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરતા જ ચંદ્રમા મંગળ સાથે સંયોગ કરીને મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનાવશે. આવામાં 3 રાશિના જાતકોને બંપર લાભ થઈ શકે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 19, 2025, 11:21 AM IST

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગ્રહો એક ચોક્કસ સમયગાળા બાદ રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન કરતા રહે છે. જેની અસર તમામ રાશિઓ પર પડતી હોય છે. ભૂમિપુત્ર મંગળ ધનુ રાશિમાં બિરાજમાન છે. આ રાશિમાં રહીને મંગળ કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે યુતિની કે દ્રષ્ટિની સ્થિતિ રહેતી હોય છે. આવામં મંગળની જલદી ચંદ્રમા સાથે યુતિ થવાની છે. જેનાથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગ બનવાથી 3 રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે. જેમના પર માતા લક્ષ્મીની અપાર કૃપા રહેશે. સુખ સમૃદ્ધિ, ધન સંપત્તિની સાથે નોકરી ધંધામાં પણ ખુબ સફળતા મળી શકે છે. 

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ચંદ્રમા 19 ડિસેમ્બરે રાતે 10.50 કલાકે ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં મંગળ ઉપરાંત સૂર્ય અને શુક્ર પણ છે. આવામાં મ મહાલક્ષ્મીની સાથે કળાત્મક અને અમાવસ્યા યોગ પણ બની રહ્યા છે. 

કન્યા રાશિ
મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનવાથી કન્યા રાશિના જાતકોના જીવનમાં ભૌતિક સુખોના વધારાના પ્રબળ યોગ છે. બુધ અને શુક્રનો સંયોગ તમારી ગોચર  કુંડળીમાં ચતુર્થ  ભાવ (સુખ ભાવ)માં હોવાના કારણે વાહન અને સંપત્તિ મળવાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં તમે નવું વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. આ સાથે જ તમારી રહેણી કરણી અને સુવિધાઓમાં પણ નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળશે. જો તમે રાજકારણથી જોડાયેલા  હોવ તો કોઈ મહત્વપૂર્ણ પદે કે જવાબદારીની પ્રાપ્તિના સંકેત મળી શકે છે. નોકરીયાતો માટે પદોન્નતિ કે પગાર વધારાના યોગ છે. જેનાથી કરિયરમાં સ્થિરતા અને સંતોષ આવશે. ઘરનો માહોલ ખુશહાલ રહેશે. ખાસ કરીને માતાનો સહયોગ અને આશીર્વાદ સફળતા અપાવશે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો મહાલક્ષ્મી રાજયોગનું નિર્માણ લગ્ન ભાવમાં થઈ રહ્યું છે જે તમારા માટે અત્યંત ભાગ્યશાળી રહેશે. આ રાજયોગના પ્રભાવથી તમારા સ્વભાવમાં આકર્ષણ વધશે. કપરાં નિર્ણયો પણ સરળતાથી લઈ શકશો અને લોકો તમારી કાર્યશૈલીથી પ્રભાવિત થશે. જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધ વધુ મધુર થશે. અપરિણીતો માટે લગ્નના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને કદ વધશે. જો તમે લાંબા સમયથી એક જ પદ પર અટકેલા છો તો હવે પદોન્નતિ કે કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. પાર્ટનરશીપમાં કરાયેલા કામોથી અપેક્ષા કરતા વધુ નફો થવાના યોગ છે. વર્ષો જૂની કોઈ મનોકામના પૂરી થઈ શકે છે. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે મહાલક્ષ્મી રાજયોગ અનેક રીતે ખાસ હોઈ શકે છે. આ રાશિના અગિયારમાં ભાવમાં મંગળ અને ચંદ્રમાની યુતિ થઈ રહી છે. જ્યોતિષમાં આવક અને લાભનું સ્થાન ગણાય છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતો તણાવ દૂર થઈ શકે છે. આ સાથે જ મનમાં સંતોષ રહેશે અને માતા પિતાનો પૂરો સહયોગ મળી શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પણ લાભ મળી શકે છે. સીનિયર્સ અને સહકર્મીઓનો પૂરો સહયોગ મળશે. તમારા કામની પ્રશંસા થશે. આવામાં કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારના ક્ષેત્રમાં ખુબ લાભ મળવાના યોગ છે. આર્થિક રીતે સમય મજબૂત રહેશે. આવકમાં વધારાની સાથે બચત કરવાની ક્ષમતા પણ વધશે. જેનાથી નાણાકીય સ્થિતિ વધુ સારી થશે. અગિયારમાં ભાવમાં મંગળ અને ચંદ્રની યુતિ  થવાથી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. પગાર કે નફામાં વધારો  થશે, જૂની ઉધારી કે કરજ ચૂકવવામાં સફળ થઈ શકો. બચત કરી શકશો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Mahalaxmi rajyogMangal Chandra Yutigood luckastrologyJyotish

