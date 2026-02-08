Mahashivratri 2026: મહાશિવરાત્રિ પર 300 વર્ષ બાદ દુર્લભ સંયોગ, આ 3 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા
દર વર્ષે મહા માસના વદ પક્ષની ચૌદશના દિવસે મહાશિવરાત્રિનું પર્વ ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે મહાશિવરાત્રિનું પર્વ 15 ફેબ્રુઆરી છે. શિવરાત્રિ પર 300 વર્ષ બાદ દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે.
Mahashivratri 2026: આ વર્ષે મહાશિવરાત્રિના પર્વની ઉજવણી 15 ફેબ્રુઆરીએ કરવામાં આવશે. ભગવાન શિવને સમર્પિત આ પર્વ ખાસ રહેવાનું છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર મહાશિવરાત્રિ પર આશરે 300 વર્ષ બાદ એક દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. આ વખતે મહાશિવરાત્રિ પર એક સાથે આઠ શુભ યોગ રહેશે. આ દિવસે સૂર્ય, બુધ અને શુક્રની ત્રિગ્રહી યોગ રહેશે. આ સિવાય વ્યતિપાત યોગ, વરિયાન યોગ, ધ્રુવ યોગ પણ રહેશે. સૂર્ય-બુધ કુંભ રાશિમાં બુધાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. શુક્ર-બુધ લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનાવશે. સૂર્ય-શુક્ર શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. મહાશિવરાત્રિ શ્રવણ નક્ષત્રમાં પડી રહી છે, જે ભગવાન શિવનું પ્રિય નક્ષત્ર પણ છે.
મેષ રાશિ
મહાશિવરાત્રિ પર બની રહેલો આ દુર્લભ સંયોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે ધન અને પ્રગતિના નવા રસ્તા ખોલી શકે છે. કરિયર અને કારોબારમાં પ્રગતિ વધશે. તમને આર્થિક સમસ્યાથી રાહત મળવાની છે. તો અટવાયેલું ધન પરત મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. નોકરી કરનાર લોકોની પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. સ્વાસ્થ્યમાં ચાલી રહેલી સમસ્યા દૂર થશે. શત્રુઓ પર વિજય હાસિલ કરશો. તમારી રણનીતિઓ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ મહાશિવરાત્રિ નવા કાર્યોની શરૂઆત માટે શુભ માનવામાં આવી રહી છે. નવું કામ, દુકાન, ફેક્ટરી વગેરે ખોલવા માટે સમય સારો છે. ભગવાન શિવની કૃપાથી નવા કામના શ્રીગણેશ થઈ શકે છે. વેપાર કરતા લોકોને વિસ્તાર અને લાભની તક મળશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી યોજના ગતિ પકડશે. કરિયરમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. તમારા મનની કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂરી કરવાનો સમય આવી ગયો છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મહાશિવરાત્રિનો દિવસ કરિયરમાં મોટી ખુશખબર લાવી શકે છે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાનો યોગ છે. તમે તમારી ક્રિએટિવિટીની મદદથી આગળ વધશો. કાર્યક્ષેત્રમાં માન-સન્માન વધશે અને અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે, જેનાથી આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. તમારા ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને બચત વધશે.
