કાલથી આ જાતકોના સિતારા ચમકશે, થશે મોટો ધનલાભ, સૂર્ય ગોચરથી માલામાલ થશે આ જાતકો
Makar Sankranti 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ વખતે મકર સંક્રાંતિ શનિ દેવની પ્રિય રાશિઓ માટે ખાસ રહેશે. આ જાતકોના અચ્છે દિન મકર સંક્રાંતિથી શરૂ થઈ શકે છે.
Makar Sankranti 2026 Rashifal: મકર સંક્રાંતિનું પર્વ સૂર્ય-શનિના દિવ્ય મિલનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. હકીકતમાં આ દિવસે સૂર્ય દેવ પોતાના પુત્ર શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરે છે. આ રાશિમાં સૂર્યના ગોચર સાથે શુભ અને માંગલિક કાર્યોની ફરી શરૂઆત થઈ જાય છે. જ્યોતિષ અનુસાર આ વર્ષે સૂર્યનું મકરમાં ગોચર શનિની પ્રિય રાશિઓ માટે ખાસ રહેવાનું છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
તુલા રાશિ
તુલા શનિની પ્રિય રાશિ માનવામાં આવે છે અને આ રાશિમાં શનિ ઉચ્ચ હોય છે. જ્યોતિષ અનુસાર તુલા રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય મકર સંક્રાંતિ બાદ ચમકવાનું છે. આ રાશિના લોકોને સૂર્ય દેવનો વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. જેનાથી આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત થશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. અચાનક મોટો ધનલાભ થવાની આશા છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે મકર સંક્રાંતિ ખાસ રહેશે. આ પણ શનિની પ્રિય રાશિ માનવામાં આવે છે અને સૂર્ય દેવ આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં જબરદસ્ત સુધાર થશે. નોકરી-વેપારમાં લાભ થશે. કમાણીના સ્ત્રોતમાં વધારો થશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ શનિની સૌથી પ્રિય રાશિ માનવામાં આવે છે અને આ રાશિના જાતકોને સૂર્ય દેવના વિશેષ આશીર્વાદ મળશે. સૂર્યની કૃપાથી આ જાતકોનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થશે. ધનલાભના માર્ગ ખુલશે. કમાણીના સંસાધનોમાં વધારો થશે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ખૂબ સફળતા મળશે. વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું સપનું સાકાર થઈ સકે છે. બિઝનેસમાં પ્રગતિ થશે. ભાગીદારીમાં કામ કરવાથી સફળતા મળશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
