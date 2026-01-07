Prev
23 વર્ષ બાદ મકર સંક્રાંતિ પર 'મહાસંયોગ', આ ત્રણ જાતકો પર મહેરબાન સૂર્ય-શનિ, થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ

Makar Sankranti 2026: મકર સંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરીએ છે. આ દિવસે સૂર્ય, શનિની સાથે શ્રિહરિની પૂજાનો સંયોગ બની રહ્યો છે. આ સંયોગથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:58 PM IST

Makar Sankranti 2026: 14 જાન્યુઆરીએ મકર સંક્રાંતિનું પર્વ છે. આ સૂર્ય અને શનિ દેવના મિલનનો દિવસ છે, કારણ કે મકર સંક્રાંતિ પર સૂર્ય દેવ શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરે છે. તે ભગવાન સૂર્યના દક્ષિણાયનથી ઉત્તરાયણ હોવાનું પર્વ છે. ધાર્મિક અને જ્યોતિષ બંને દ્રષ્ટિએ સંક્રાંતિનું ખુબ મહત્વ ચે. કારણ કે આ દિવસે એકાદશી પણ છે, સાથે ગ્રહોની શુભ સ્થિતિથી કેટલીક રાશિઓને લાભ થશે.

23 વર્ષ બાદ મકર સંક્રાંતિ પર મહાસંયોગ
14 જાન્યુઆરીએ મકર સંક્રાંતિ પર 23 વર્ષ બાદ એકાદશીનો સંયોગ બની રહ્યો છે. આ પહેલા 2003મા મકર સંક્રાંતિ અને એકાદશી એક સાથે હતી. મકર સંક્રાંતિ પર ષટતિલા એકાદશી છે. આ બંને પર્વનો તિલ સાથે સંબંધ છે. પરંતુ મકર સંક્રાંતિ પર તિલથી બનેલા મિષ્ઠાન ખાવામાં આવે છે, પરંતુ એકાદશી હોવાથી અન્નનું ભોજન કરવામાં આવશે નહીં.

મકર સંક્રાંતિ પર રાશિઓને લાભ
વૃષભ રાશિઃ મકર સંક્રાંતિનું પર્વ તમારી ભૌતિક સુખ-સુવિધામાં વધારો કરશે. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારી મળી શકે છે, જે આગળ ચાલી તમને આર્થિક રૂપથી લાભ અપાવશે. શનિ અને સૂર્યની કૃપાથી નવા પ્રોજેક્ટને લઈને તમારી યોજના સફળ થશે.

ધન રાશિઃ કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. કોઈ પ્રભાવી વ્યક્તિની મદદથી રાજનીતિમાં તમારી શાખ બનશે. લોકો તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. શનિની શુભતા પ્રાપ્ત થશે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે માનસિક પરેશાની છે, તેનાથી રાહત મળશે.

વૃશ્ચિક રાશિઃ મકર સંક્રાતિનો તહેવાર કમાણીમાં વધારો કરશે. બિઝનેસનો ગ્રાફ વધશે. વાહન અને સંપત્તિ ખરીદવાનો યોગ બની રહ્યો છે. અભ્યાસ માટે આર્થિક રૂપથી અચાનક મદદ મળશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

Makar Sankranti 2026

