Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Makar Sankranti 2026: મકર સંક્રાંતિના તહેવાર પર કાળા કપડા પહેરવા શુભ, જાણો કારણ

Makar Sankranti 2026: જ્યારે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ધન રાશિમાંથી નીકળી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તો મકર સંક્રાંતિનો પર્વ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે દાન-પુણ્ય કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. આ દિવસે કાળા રંગના કપડા પહેરવા પણ શુભ ગણાય છે. આવું શા માટે છે ચાલો જાણીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

Makar Sankranti 2026: મકર સંક્રાંતિના તહેવાર પર કાળા કપડા પહેરવા શુભ, જાણો કારણ

Makar Sankranti 2026: સનાતન ધર્મમાં મકર સંક્રાંતિનો પર્વ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસને ઘણી જગ્યાએ ખીચડી પર્વ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે સૂર્ય જ્યારે ધન રાશિમાંથી નીકળી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તે દિવસે મકરસંક્રાંતિ ઉજવાય છે આ દિવસને ઋતુ પરિવર્તનનો પર્વ પણ માનવામાં આવે છે. આ દિવસથી સૂર્ય ઉત્તરાયણ તરફ ગતિ કરે છે. જણાવી દઈએ કે સૂર્ય દેવ એક સમયે દક્ષિણાયન હોય છે અને બીજા સમયે ઉત્તરાયણ હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ વર્ષે 14 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, તેથી મકરસંક્રાંતિ 14 જાન્યુઆરીએ ઉજવાશે. મકરસંક્રાતિને લઈને અન્ય એક માન્યતા પણ છે જે અનુસાર આ દિવસે કાળા રંગના કપડાં પહેરવા શુભ ગણાય છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પર્વ કે પાઠ-પૂજા હોય ત્યારે કાળો રંગ અશુભ ગણાય છે પરંતુ મકર સંક્રાંતિના દિવસે કાળો રંગ પહેરવો શુભ રહે છે. 

મકર સંક્રાંતિના દિવસે પહેરો કાળા રંગના કપડા 

હિન્દુ ધર્મમાં કોઈ પણ પ્રકારના પૂજા, પાઠ, વ્રત ઉપવાસ કે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન હોય ત્યારે કાળા રંગના કપડા પહેરવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે મકર સંક્રાંતિ એક માત્ર પર્વ છે જે દિવસે કાળા કપડા પહેરવા શુભ રહે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર મકર સંક્રાંતિના પર્વ પર કાળા રંગના કપડા પહેરવા જોઈએ તેની પાછળ ધાર્મિક કારણ છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર મકર સંક્રાંતિથી એક દિવસ અત્યંત ઠંડો હોય છે આ દિવસે કાળા રંગના કપડાં પહેરવાથી શરીરને ગરમી મળે છે તેથી મકર સંક્રાંતિના એક દિવસ પહેલા અને મકર સંક્રાતિના દિવસે કાળા રંગના કપડાં પહેરવાની પરંપરા છે. 

મકરસંક્રાંતિથી સૂર્ય ઉત્તરાયણ હોય છે એટલે કે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ઉત્તર દિશામાં પ્રવેશ કરે છે અને આ પર્વને ઋતુ પરિવર્તનનો પર્વ પણ કહેવાય છે સૂર્યના ઉત્તરાયણ થવાથી જ શિયાળાની ઋતુ પૂરી થવાની શરૂઆત થાય છે અને પાનખર ઋતુની શરૂઆત થાય છે. 

મકરસંક્રાંતિને ખીચડી પર્વ પણ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે ખીચડીનું દાન કરવું શુભ ગણાય છે. આ દિવસે ઘરોમાં ચોખા અને કાળી અડદની દાળની ખીચડી બનાવવામાં આવે છે અને તેને ખાવામાં આવે છે. આ દિવસે ખીચડી ખાવી લાભકારી ગણાય છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર મકર સંક્રાંતિના દિવસે જો કોઈ ગરીબને ખીચડી ખવડાવવામાં આવે તો ભગવાન સૂર્ય સહિત બધા જ દેવી-દેવતા ના આશીર્વાદ મળે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Makar Sankranti 2026uttarayan 2026spiritualમકર સંક્રાંતિ 2026

Trending news