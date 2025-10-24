1 નવેમ્બરથી આ 3 રાશિઓનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થશે, મંગળ કરશે શનિના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, નોટોમાં આળોટશો
Mangal anuradha nakshatra Parivartan: ગ્રહોના સેનાપતિ કહેવાતા મંગળ નવેમ્બરમાં શનિના નક્ષત્ર અનુરાધામાં ગોચર કરશે. શનિના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનની 3 રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ દરેક ગ્રહ ચોક્કસ સમયગાળા બાદ રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન કરતા હોય છે જેની તમામ 12 રાશિઓના જાતકો પર કઈક ને કઈક અસર જોવા મળી શકે છે. મંગળ 1 નવેમ્બર 2025ના રોજ શનિવારે સવારે 8.28 કલાકે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરીને અનુરાધા નક્ષત્રમાં જશે. અનુરાધા નક્ષત્રમાં મંગળ 18 નવેમ્બર સુધી રહેશે. મંગળ નક્ષત્ર ગોચરની તમામ રાશિઓ પર અસર જોવા મળી શકે છે. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ માટે તેનો પ્રભાવ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ધન ધાન્યમાં વધારો થાય અને જમીન, મકાન કે વાહનની ખરીદી પણ શક્ય બને. જાણો આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કોના માટે શુભ રહી શકે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ અનુરાધા નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થાય. સાહસ પરાક્રમ રંગ લાવશે. મહેનતનું ફળ અપેક્ષા પ્રમાણે રહેશે. નોકરીયાતોને પ્રગતિની સારી તકો મળશે. ધનલાભથી આર્થિક સ્થિરતા મળી શકે છે. સુખ સંપત્તિમાં વધારો થશે. વ્યવસાયમાં સારી તકો મળશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે પણ મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે. જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. શુભ સમાચાર મળવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. પરિવારમાં સુખ શાંતિ રહેશે. કાર્યસ્થળે પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. વેપારીઓને વેપાર વધારવાની તકો મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન સારા પરિણામ આપશે. નોકરીયાતોને પ્રમોશનની સાથે સાથે આવકમાં વધારો થાય તેવી તકો મળી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. વાણીમાં મધુરતા રહેશે જેનાથી લોકો પ્રભાવિત થશે. સ્વજનોનો સાથ મળશે. કુટુંબમાં વધારો થશે. કારોબારમાં વધારાના સંકેત છે. ભાગ્યનો સાથ મળશે.
