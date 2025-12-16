Mangal Gochar 2025: વર્ષના અંતમાં મંગળના ગોચરથી ચમકશે આ રાશિઓની કિસ્મત, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Mangal Gochar 2025: મંગળ ધન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને 25 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બપોરે 12:24 કલાકે મૂળ નક્ષત્રમાંથી બહાર નીકળીને પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે.
Trending Photos
Mangal Gochar 2025: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળ ગ્રહને સાહસ, ઊર્જા, પરાક્રમ અને શક્તિનો કારક માનવામાં આવે છે. મંગળ ધન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને 25 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બપોરે 12:24 કલાકે મૂળ નક્ષત્રમાંથી બહાર નીકળીને પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. મંગળનું આ ગોચર જાતકોમાં નીડરતા, આત્મવિશ્વાસ અને વિજયની ભાવના જગાડશે. ખાસ કરીને કેટલીક રાશિઓને ધનલાભ, કરિયરમાં પ્રગતિ, અટકેલા કાર્યોમાં સફળતા અને શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થશે. વર્ષના અંતમાં આ ગોચર કેટલીક રાશિઓનું નસીબ ચમકાવી દેશે. આવો જાણીએ આ લકી રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ નક્ષત્ર ગોચર ખૂબ જ શુભ રહેશે. તમને અટકેલા કાર્યોને નવી ગતિ મળશે. જમીન-મિલકત સંબંધિત મામલાઓ ઉકેલાશે અને તેનાથી મોટો આર્થિક લાભ થશે. વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક જીવન બન્નેમાં સફળતાના દ્વાર ખુલશે. નવા સંપર્કો બનશે અને બિઝનેસને નવી દિશા મળશે. મહેનતનું સપૂર્ણ ફળ મળશે, બિઝનેસમાં પ્રગતિ થશે. નોકરી કરતા જાતકોને મનપસંદ જોબ અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે. વિરોધીઓની ચાલને તમે તમારી બુદ્ધિથી નિષ્ફળ કરશો. જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે અને ધનલાભના મજબૂત યોગ બનશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય વિશેષરૂપે અનુકૂળ રહેશે. ઘર અથવા વાહન ખરીદવાની ઇચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રમોશન અને સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. પ્રેમ સંબંધોમાં નજીકતા અને મધુરતા આવશે. નોકરી અથવા પરીક્ષાની તૈયારી કરનારાઓને શુભ પરિણામ મળશે. રોકાણથી મોટો ધનલાભ થશે. લવ લાઈફમાં સારી ટ્યુનિંગ જળવાઈ રહેશે. મહેનત અને પ્રયાસોથી દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. મંગળનો શુભ પ્રભાવ તમને નવી ઊંચાઈઓ સુધી લઈ જશે અને નસીબ ચમકી ઉઠશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને સ્વાસ્થ્યમાં મોટી રાહત મળશે. લાંબા સમયથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓ દૂર થશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલાઓ ઉકેલાશે અને માનસિક તણાવ ઓછો થશે. કર્જમાંથી મુક્તિ મળશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહેશે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં મનપસંદ કોલેજ કે કોર્સ મળી શકે છે. સંગીત, નૃત્ય અથવા માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે ધનના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહયોગ મળશે અને લગ્નજીવનમાં ખુશીઓ વધશે. મહેનતથી માન-સન્માનમાં વૃદ્ધિ થશે અને ધનલાભના યોગ મજબૂત બનશે.
સાવધાનીઓ અને ઉપાય
જો કે, આ ગોચર શુભ છે, પરંતુ ક્રોધ અને ઉતાવળથી બચવું. મંગળવારના દિવસે હનુમાનજીની પૂજા કરો અને લાલ વસ્તુઓનું દાન કરો. મંગળનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન વર્ષના અંતમાં આ રાશિઓને નવી આશા અને સફળતા આપશે. જો મહેનત ચાલુ રાખશો તો પરિણામ વધુ સારા મળશે. મંગળનું આ ગોચર આ ત્રણ રાશિઓ - વૃષભ, સિંહ અને મકર માટે ધન લાભ અને સફળતાના દ્વાર ખોલશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે