Prev
Next

ગુરુના નક્ષત્રમાં ભૂમિ પુત્રનું ગોચર આ 4 રાશિઓ માટે મંગળ, રૂપિયાનો થશે વરસાદ; દરેક ક્ષેત્રમાં થશે પ્રગતિ!

Mangal Gochar 2025: ગુરુ બૃહસ્પતિના નક્ષત્રમાં ભૂમિ પુત્ર મંગળનું ગોચર થવાનું છે. ઓક્ટોબરમાં થનારા આ ગોચરથી 4 રાશિઓના જાતકોને વિશેષ લાભ થવાનો છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ચાર રાશિઓ કઈ-કઈ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

ગુરુના નક્ષત્રમાં ભૂમિ પુત્રનું ગોચર આ 4 રાશિઓ માટે મંગળ, રૂપિયાનો થશે વરસાદ; દરેક ક્ષેત્રમાં થશે પ્રગતિ!

Mangal Gochar 2025: મંગળ ગ્રહ ટૂંક સમયમાં પોતાનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. 13 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સોમવારે સવારે 9:29 વાગ્યે મંગળ સ્વાતિ નક્ષત્રમાંથી નિકળીને ગુરુના વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આનાથી 4 રાશિઓના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. જાતકો માટે પ્રગતિના માર્ગ ખુલી શકે છે.

મિથુન રાશિ
મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર કરવાથી જાતકોને ઘણી નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કરિયરમાં સારા પરિણામોનો પ્રાપ્ત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. સિનિયર તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળી શકે છે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થઈ શકે છે. મંગળના પ્રભાવ હેઠળ જાતકો તેમના કામમાં સફળ થશે અને શત્રુઓ પર વિજય મેળવશે. તેઓ સારા નસીબનો પણ અનુભવ કરશે.

Add Zee News as a Preferred Source

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર અનેક લાભ આપી શકે છે. સમાજમાં જાતકોની સારી છબી બનાવશે. ધન કમાવવાનું લક્ષ્ય પૂરું થશે. વેપારમાં વૃદ્ધિના માર્ગ ખુલશે. સારા સમયની શરૂઆત મંગળ નક્ષત્ર દરમિયાન થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે.

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર ઘણી બાબતોમાં સફળતા લાવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. માનસિક શાંતિ અને ખુશી પ્રાપ્ત થશે. સ્થાવર મિલકત ખરીદવા માટે આ એક શુભ તક છે. મોટી સફળતાઓ આત્મવિશ્વાસ વધારશે. ઇચ્છિત નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત થશે અને જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. હિંમતમાં વધારો થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ સિદ્ધ થશે. જાતકો શત્રુઓ પર પ્રભુત્વ મેળવશે. પ્રયત્નોનું સંપૂર્ણ પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. સમાજમાં માન-સન્માન મળશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને કૌટુંબિક સંબંધોમાં સુધારો થવાના માર્ગ ખુલશે. જાતકો અટવાયેલા કામ પૂર્ણ કરી શકશે. બિઝનેસમાંથી નફો થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mangal gochar 2025Transit of MarsMangal Nakshatra Gocharમંગળ ગોચરમંગળનું નક્ષત્ર ગોચર

Trending news