Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગથી આ રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન, અચાનક થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Kendra Trikon Rajyog 2025: ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં રહીને રુચક સાથે કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ બનાવી રહ્યો છે, જેના કારણે આ 3 રાશિના જાતકો દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા, આત્મવિશ્વાસમાં વધારાની સાથે માન-સન્માન મળી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:28 PM IST

Trending Photos

કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગથી આ રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન, અચાનક થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Kendra Trikon Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. મંગળ ગ્રહને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. મંગળને યુદ્ધ, બહાદુરી, પરાક્રમ, રક્ત, ભૂમિ વગેરેનો કારક માનવામાં આવે છે. મંગળ એક રાશિમાં લગભગ 45 દિવસ સુધી રહે છે. આવી સ્થિતિમાં એક રાશિમાં આવવામાં લગભગ 17-18 મહિનાનો સમય લાગે છે. મંગળની સ્થિતિમાં બદલાવની અસર તમામ 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે અવશ્ય જોવા મળે છે. 

મંગળ ગ્રહ હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પોતાની રાશિમાં પ્રવેશ કરીને મંગળ ગ્રહ પંચમહાપુરુષોમાંથી એક રુચક રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત મંગળ કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગનું પણ નિર્માણ કરી રહ્યો છે. મંગળનું આ યોગનું નિર્માણ કરવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ આપી શકે છે. આ વિશ્લેષણ તમારા ચંદ્ર રાશિ પર આધારિત છે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનો કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ ઘણી રીતે મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. મંગળ આ રાશિના નવમા ભાવનો સ્વામી બનીને ચોથા ભાવમાં એટલે કે કેન્દ્રના ભાવ ગોચર કરી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં સિંહ રાશિના જાતકોને ખાસ લાભ થઈ શકે છે. આ સાથે જ રુચક રાજયોગ તમારા જીવનમાં ખુશીઓ લાવી શકે છે. નવી નોકરી અથવા નવા બિઝનેસનો યોગ બનશે. 

નોકરી કરતા જાતકો પણ ખૂબ જ સફળતા મેળવી શકે છે. તમારા બોસ અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી ખુશ થઈ શકે છે અને તેમનો સંપૂર્ણ સહયોગ મેળવી શકે છે. પરિણામે, તમે મોટામાં મોટા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં પણ સફળ થઈ શકો છો. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે, જે સંભવિત રીતે તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે. આ ઉપરાંત કર્ક રાશિમાં વિરાજમાન ગુરુ પણ તમારા માટે ફાયદાકારક બની શકે છે. ગુરુ અને મંગળનો ત્રિકોણ સંબંધ તમારી આવકમાં વધારો કરશે અને તમારી ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરશે.

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે પણ મંગળ કેન્દ્ર-ત્રિકોણ રાજયોગ બનાવી રહ્યો છે. દસમું ભાવ એટલે કે કેન્દ્રનો ભાવનો સ્વામી બનીને મંગળ પાંચમા ઘરમાં વિરાજમાન છે. આવી સ્થિતિમાં મંગળનો કેન્દ્ર-ત્રિકોણ રાજયોગ ઘણી રાશિઓ માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે. 

નોકરી કરતા જાતકોને ઘણી નવી નોકરીની તકો મળી શકે છે. આનાથી તેમના જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ આવી શકે છે. સરકાર તરફથી નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે અને નોંધપાત્ર નફો મળશે. સરકાર, વહીવટ અથવા રાજકારણમાં સંકળાયેલા લોકો પણ ખૂબ જ લાભ થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે પણ કેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ ખૂબ ફાયદાકારક બની શકે છે. આ રાશિના આઠમા ભાવમાં મંગળ વિરાજમાન છે. મંગળનું ચોથું દ્રષ્ટિકોણ અગિયારમા ભાવ પર આવે છે. જ્યારે આઠમું ભાવ અગિયારમા ભાવ સાથે જોડાયેલું હોય છે, ત્યારે જાતકને અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પણ ખૂબ જ લાભ મળી શકે છે. 

સંશોધન, દવા, એન્જિનિયરિંગ અથવા ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલા વિદ્યાર્થીઓને લાભ થઈ શકે છે. તેમને વિદેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાની તક પણ મળી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને ગુપ્ત ધનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને અટવાયેલા રૂપિયા પાછા મળી શકે છે. માનસિક તણાવમાંથી પણ મુક્તિ મળી શકે છે. ભગવાન હનુમાનની પૂજા કરવાથી વિશેષ લાભ મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Mangal gochar 2025Kendra tirkon rajyogastrologyમંગળ ગોચરકેન્દ્ર ત્રિકોણ રાજયોગ

Trending news