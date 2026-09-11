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Mangal Gochar 2026: મંગળનું નીચ રાશિમાં ગોચર આ 4 રાશિવાળાઓનું જીવવું કરી દેશે હરામ, દુશ્મનો થઈ જશે હાવી

Mangal Gochar 2026: મંગળ ગ્રહ થોડા દિવસો બાદ પોતાની નીચ રાશિ કર્કમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. જેથી 4 રાશિના જાતકોની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. આ જાતકો પર દુશ્મનો હાવી થઈ શકે છે. તમારે આ દિવસોમં સાચવવાની જરૂર છે નહીં તો મોટી નુક્સાનીમાં ઉતરી શકો છો. ચાલો જાણીએ કે આ કઈ ચાર રાશિઓ છે.

Published: Sep 11, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:04 PM IST
Mangal Gochar 2026: મંગળનું નીચ રાશિમાં ગોચર આ 4 રાશિવાળાઓનું જીવવું કરી દેશે હરામ, દુશ્મનો થઈ જશે હાવી

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