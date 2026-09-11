/Mangal Gochar 2026: મંગળનું નીચ રાશિમાં ગોચર આ 4 રાશિવાળાઓનું જીવવું કરી દેશે હરામ, દુશ્મનો થઈ જશે હાવી

Mangal Gochar in Kark 2026: ગ્રહોનો સેનાપતિ અને શારીરિક ઊર્જાનો કારક મંગળ ગ્રહ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશવા જઈ રહ્યો છે. આ વર્ષે, મંગળનું કર્ક રાશિમાં ગોચર શુક્રવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ના રોજ સાંજે ૪:૪૪ વાગ્યે થશે. મંગળ ૧૨ નવેમ્બર સુધી આ રાશિમાં ભ્રમણ કરશે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, કર્ક રાશિમાં મંગળને નીચનો માનવામાં આવે છે. પરિણામે, મંગળના આ રાશિમાં પ્રવેશતાંની સાથે જ ચાર ચોક્કસ રાશિના જાતકોની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. જાતકોએ કારકિર્દીથી લઈને આર્થિક બાબતો સુધી સચેત રહેવાની જરૂર છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, દુશ્મનો તમારા પર હાવી થઈ જશે. ચાલો આ ચાર રાશિઓ વિશે જાણીએ.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિમાં મંગળના પ્રવેશથી આ રાશિના જાતકો માટે પડકારો વધી શકે છે. માતાની તબિત બગડી શકે છે. કેટલીક બાબતોને લઈને માનસિક તણાવ ઊભો થશે. આ રાશિના જાતકોએ વાહન ચલાવતી વખતે પણ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. અચાનક મોટો આર્થિક ખર્ચ આવી જશે અને દુશ્મનો તમારી પર હાવી થવાનો પ્રયાસ કરશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકો માટે મંગળનું આ ગોચર મુશ્કેલીઓ વધારશે. કોઈને પણ કડવી વાણી બોલવાનું ટાળજો નહીં તો બહુ મોટો વિવાદ થઈ શકે છે. શારીરિક પરેશાનીઓ પણ વધી શકે છે. મન અસ્થિર રહેશે અને બેચેની વધી શકે છે. ખોટી સંગતથી આ સમયે દૂર રહેશો. નહીં તો બહુ મોટા નુક્સાનમાં ફસાશો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર ખર્ચમાં વધારો કરશે. કોઈની પણ સાથે સંઘર્ષ કે ઝઘડો ટાળજો નહીં તો તમને ભારે પડી શકે છે. જમીન કે સ્થાવર મિલકતની બાબતોમાં બેદરકારી ન રાખો. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં પડકારો આવી શકે છે. કોર્ટના ચક્કર લગાવવા પડી શકે છે. ધીરજ જાળવવી અત્યંત આવશ્યક છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિમાં જન્મેલા લોકો માટે કર્ક રાશિમાં મંગળનું ગોચર પ્રતિકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. તમે ખાવામાં થોડી કાળજી રાખજો. સંતાનોને લગતી ચિંતાઓ ઊભી થઈ શકે છે. વિવાદોમાં પડવાનું ટાળો. તમે ઓફિસ પોલિટિક્સનો ભોગ બની શકો છો. ગુપ્ત દુશ્મનો તમને મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં સાવચેતી રાખો.
(Disclaimer) : આ સામગ્રી પરંપરાગત જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અને ગ્રહોના ગોચરના અર્થઘટન પર આધારિત છે. કૃપા કરીને તેને ચોક્કસ પરિણામો કે ભવિષ્યવાણીના દાવા તરીકે નહીં, પરંતુ સામાન્ય માહિતી તરીકે જુઓ. વ્યક્તિ પર ગ્રહોના ગોચરની અસર તેમની જન્મકુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ, ગ્રહોની દશા/ અંતર્દશા અને અન્ય જ્યોતિષીય પરિબળોના આધારે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.)