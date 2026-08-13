/Mangal Gochar 2026: રાહુના નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ, 2 સપ્ટેમ્બર સુધી આ 3 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર 12 ઓગસ્ટ 2026ની રાત્રે 10 કલાક 42 મિનિટ પર સાહસ, પરાક્રમ અને ઉર્જાના કારક મંગળે રાહુના આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મંગળ આ નક્ષત્રમાં 2 સપ્ટેમ્બર સુધી બિરાજમાન રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળ અને રાહુના નક્ષત્રનો સંયોગ અત્યંત પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. આદ્રા નક્ષત્ર પરિવર્તન અને મોટા ફેરફારોનું પ્રતીક છે. મંગળના આ નક્ષત્ર ગોચરથી 2 સપ્ટેમ્બર સુધી ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. આવો જાણીએ તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે, જેને આ દરમિયાન વિશેષ લાભ થવાનો છે.
મંગળ નક્ષત્ર પરિવર્તનનું મહત્વ
જ્યારે પણ મંગળ પોતાના સ્થાનમાં ફેરફાર કરે છે, જેનો સીધો પ્રભાવ દેશ-દુનિયાની સાથે જનમાનસ પર પડે છે. આદ્રા નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ કન્યા, તુલા અને મીન રાશિના જાતકો માટે લાભદાયી સાબિત થશે. આ સમયમાં તમે જે કાર્યોની શરૂઆત કરશો, તેમાં સફળતાનો યોગ બનશે.
કન્યા રાશિઃ ભાગ્યનો મળશે સહયોગ
કન્યા રાશિના જાતકોને આ ગોચર દરમિયાન ભાગ્યનો સાથ મળશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ ગતિ પકડશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે અને ઉચ્ચ અધિકારી તમને કોઈ મોટું પદ કે જવાબદારી સોંપી શકે છે. તમારી જરૂરિયાતની દરેક વસ્તુ ઉપલબ્ધ થશે. આર્થિક યોજનાઓ સફળ થશે અને નોકરી કરનાર લોકોને કરિયરમાં નવા તથા સારા અવસર પ્રાપ્ત થશે.
તુલા રાશિઃ કાર્યક્ષેત્રમાં મળશે નવી સફળતા
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય પ્રોફેશનલ જીવનમાં નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરનાર રહેશે. તમને કરિયરમાં મોટી સિદ્ધિ મળી શકે છે. તમારી નેતૃત્વ ક્ષમતાની પ્રશંસા થશે અને તમારા સૂચનોને મહત્વ આપવામાં આવશે. અચાનક ધન લાભ થવાની સંભાવના બની રહી છે. વેપારમાં લાભ થશે અને ઘર-પરિવારમાં કોઈ શુભ સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે.
મીન રાશિઃ આત્મવિશ્વાસ અને પરાક્રમમાં થશે વધારો
મીન રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસ અને સાહસમાં વધારો થશે. તમારી મહેનત અને પરાક્રમ રંગ લાવશે, જેનાથી આજીવિકા અને રોજગારના સાધનોમાં પ્રગતિ થશે. સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. સકારાત્મક પરિણામ મળશે. જો તમે નોકરી કે કરિયરમાં ફેરફાર કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય અનુકૂળ છે. પારિવારિક જીવન સુખદ રહેશે, પરંતુ પૈસા સાથે જોડાયેલો નિર્ણય લેવામાં સાવધાની રાખો.
આ દરમિયાન કેટલીક સાવધાની રાખવી જરૂરી
ક્રોધ પર નિયંત્રણઃ વધુ ગુસ્સા કે ઉતાવળમાં આવી કોઈ મોટો નિર્ણય ન લો.
ઉર્જાનો સાચો ઉપયોગઃ મંગળની ઉગ્ર ઉર્જાને સંતુલિત બનાવી રાખવા માટે તમારા કામ પર ધ્યાન આપો અને અનુશાસનનું પાલન કરો.
સમજી વિચારી રોકાણ કરોઃ આર્થિક કે રોકાણ સાથે જોડાયેલા મામલામાં ઉતાવળથી નિર્ણય ન કરો.