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Mangal Gochar 2026: રાહુના નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ, 2 સપ્ટેમ્બર સુધી આ 3 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ

Mangal Gochar 2026: 12 ઓગસ્ટ 2026ની રાત્રે સાહસ તથા ઉર્જાના કારક મંગળે રાહુના આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મંગળના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 13, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:36 AM IST
Mangal Gochar 2026: રાહુના નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ, 2 સપ્ટેમ્બર સુધી આ 3 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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રાહુના નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ, 2 સપ્ટેમ્બર સુધી આ 3 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ
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