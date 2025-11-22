Mangal Gochar 2025: લખી રાખજો, 7 ડિસેમ્બરથી આ 3 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ શરુ થશે, નોકરી-વેપારમાં ખૂબ કમાશે ધન
Mangal Gochar 2025: મંગળ ગ્રહ ડિસેમ્બર મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં રાશિ પરિવર્તન કરશે. મંગળના રાશિ પરિવર્તનથી 3 રાશિના લોકોને ધાર્યા નહીં હોય એટલા લાભ થઈ શકે છે. ધન રાશિમાં મંગળના પ્રવેશથી આ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય રાતોરાત બદલી શકે છે.
Trending Photos
Mangal Gochar 2025: મંગળ ગ્રહ સાહસ, આત્મવિશ્વાસ, શૌર્ય, વીરતા અને સંપત્તિનો કારક ગ્રહ છે. જ્યારે પણ મંગળ ગ્રહ રાશિ બદલે છે તો તેની અસર દરેક રાશિના લોકોના જીવન પર જોવા મળે છે. મંગળ ગ્રહ હવે 7 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ રાશિ બદલશે. મંગળ ગ્રહના ગોચરથી ત્રણ રાશિના લોકોનો ગોલ્ડન પિરિયડ શરૂ થઈ જશે. આ વખતે મંગળ રાશિ બદલીને કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકાવશે ચાલો જાણીએ.
જ્યોતિષ ગણના અનુસાર મંગળ ગ્રહ 7 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ રાત્રે 8.27 મિનિટ ગોચર કરશે. આ વખતે મંગળ ગ્રહ વૃશ્ચિક રાશિમાંથી ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ભુમિપુત્ર મંગળ ધન રાશિમાં જશે તેના કારણે 3 રાશિના લોકોનું ભાગ્ય રાતોરાત પલટી મારી શકે છે.
મંગળ ગોચરથી આ રાશિઓને મળશે લાભ
મિથુન રાશિ
મંગળ ગ્રહના ગોચરથી મિથુન રાશિના લોકોને જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. સંબંધ મજબૂત થશે. કરિયરમાં સારો સમય શરુ થશે. કરિયરમાં લાભ મળવાથી આર્થિક ફાયદો પણ થશે. જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. શેર માર્કેટથી ધન લાભ થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
મંગળ ગ્રહનું ગોચર સિંહ રાશિના લોકોના જીવનમાં ખુશીઓ લાવશે. સિંહ રાશિના લોકોની રુચિ આધ્યાત્મ તરફ વધી શકે છે. કરિયરમાં લાભ જોવા મળશે. વેપાર કરતા લોકોને ફાયદો થશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત બનશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકોના માન-સન્માનમાં વૃદ્ધિ થશે. મંગળ ગોચરથી જીવનમાં પ્રગતિ થવાના યોગ બનશે. કરિયરમાં લાભ થશે. જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યા છે તેમને ફાયદો થશે. વેપારમાં લાભ થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે