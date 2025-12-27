જાન્યુઆરીમાં મંગળની ચાલથી ઊંઘતું ભાગ્ય જાગશે, રુચક રાજયોગ આ રાશિવાળાને રાજા જેવું સુખ આપશે, શત્રુઓ હારશે
Mangal Gochar 2026: નવા વર્ષના પહેલા મહિના જાન્યુઆરીમાં મંગળનું ગોચર પંચ મહાપુરુષ રુચક રાજયોગ બનાવશે. આ દરમિયાન મંગળની કૃપાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને ખાસ લાભ થઈ શકે છે. આ ગોચરથી કરિયરમાં ઉન્નતિ, ધનલાભ, પદ પ્રતિષ્ઠા અને સાહસમાં વધારાના યોગ બની રહ્યા છે.
વર્ષ 2026ની શરૂઆત જ્યોતિષની દ્રષ્ટિથી ખુબ ખાસ રહી શકે છે. નવા વર્ષના પહેલા જ મહિનામાં મંગળ ગ્રહ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળનું આ ગોચર માત્ર ઉર્જા અને સાહસ વધારનારું નહીં રહે પરંતુ પંચ મહાપુરુષ યોગમાંથી એક ખુબ જ શુભ રુચક રાજયોગ પણ બનાવશે. આ યોગ મકર સંક્રાતિ બાદ બની રહ્યો છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં કરિયર, ધન અને પ્રતિષ્ઠા સંબંધિત ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. જાણો કોને લાભ થઈ શકે છે.
મકર રાશિમાં રુચક રાજયોગ
ગ્રહોના સેનાપતિ ગણાતા મંગળ 16 જાન્યુઆરીએ સવારે 4.27 કલાકે ધનુ રાશિમાંથી નીકળીને ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર રાશિ મંગળની ઉચ્ચ રાશિ ગણાય છે. ઉચ્ચ રાશિમાં પહોંચીને મંગળની શક્તિ અને પ્રભાવમાં વધારો થાય છે. આ દરમિયાન મંગળ પંચ મહાપુરુષ યોગમાંથી એક રુચક રાજયોગનું નિર્માણ કરશે. જે સાહસ, નેતૃત્વ ક્ષમતા અને સફળતાનું પ્રતિક ગણાય છે. આ યોગ 23 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી પ્રભાવી રહેશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આ ગોચર દસમા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. આ સમય કરિયરની રીતે ખુબ શુભ રહેશે. યોગ્ય કરિયર વિકલ્પ પસંદ કરવાની તક મળશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. કાર્યક્ષેત્રમાં શાનદાર પરિણામ મળી શકે છે અને પ્રમોશનના યોગ બની રહ્યા છે. અચાનક લાભની સંભાવના પણ છે. જો કે વાદ વિવાદથી દૂર રહેવું સારું રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે અને પરવારનો સહયોગ મળતો રહેશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળનું ગોચર સાતમા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. વેપારમાં સફળતા અને ધનલાભના યોગ બનશે. વિરોધીઓ પર જીત મળશે અને બિઝનેસ વિસ્તાર ફાયદાકારક રહેશે. જો કે દાંપત્ય જીવનમાં તણાવ આવી શકે છે. આથી નાની વાતોને બહુ મોટું સ્વરૂપ આપવાથી બચવું. બાળકોના શિક્ષણ માટે આ સમય શુભ રહેશે. પ્રેમ સંબંધમાં વિવાહના યોગ પણ બની શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળ છઠ્ઠા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. તેનાથી વિરોધીઓ પર વિજય મળશે અને કાનૂની મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિ અને નોકરીમાં પ્રમોશનના સંકેત છે. જૂના પ્રયત્નોમાં સફળતા મળી શકે છે. જો કે ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે નહીં તો કૌટુંબિક જીવન પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે મંગળ ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ સમય સાહસ અને નિર્ણય ક્ષમતાને મજબૂત કરશે. ધાર્મિક કાર્યોાં રસ વધશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે અને નવી વેપાર નીતિઓ લાભ કરાવશે. સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે. ખેલ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને સારા પરિણામ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે મંગળ પહેલા ભાવમાં ગોચર કરશે. ઉચ્ચ રાશિમાં મંગળનો આ પ્રભાવ ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસને વધારશે. કરિયર અને વેપારમાં પ્રગતિ થશે. અટકેલા કામો પાર પડશે. દાંપત્ય જીવનમાં પ્રેમ વધશે અને હરવા ફરવાની યોજના બની શકે છે. સંપત્તિ ખરીદવા કે નિર્માણ કાર્ય માટે આ સમય શુભ છે પરંતુ વ્યવહારમાં સંયમ રાખવો જરૂરી રહેશે.
