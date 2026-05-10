/આગામી 42 દિવસ આ રાશિવાળા માટે ભારે! ગણતરીના કલાકોમાં મંગળનો થશે મેષમાં પ્રવેશ, સાવધાન થઈ જજો

Mangal Gochar: મંગળનું 11 તારીખે મેષ રાશિમાં ગોચર થઈ રહ્યું છે. આ ગોચર કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ભારે પડકાર લાવી શકે છે. પૈસાનું નુકસાન કરાવી શકે, માનસિક તણાવ વધારી શકે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું જોઈએ.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળની ગણતરી ક્રૂર ગ્રહ તરીકે થાય છે. જો કે તેઓ ગ્રહોના સેનાપતિ પણ ગણાય છે. મંગળ 11મી મેના રોજ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. મંગળનું પોતાની જ રાશિમાં જવું એ ઉર્જા તો વધારે છે પરંતુ કેટલીક રાશિઓ માટે આ ઉર્જા અગ્નિનું કામ કરી શકે છે. 21 જૂન સુધી આ સમયગાળો 4 રાશિઓ માટે માનસિક તણાવ, અકસ્માતો, આર્થિક નુકસાનના પડકારોના સંકેત આપે છે. જો તમારી પણ આમાંથી કોઈ રાશિ હોય તો સાચવીને રહેજો. જાણો કઈ કઈ રાશિઓ યાદીમાં છે સામેલ.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોએ આ સમયગાળો ખુબ સાચવીને રહેવું પડશે. મંગળનું આ ગોચર માનસિક અશાંતિ લાવી શકે છે. કાર્યસ્થળે સહકર્મીઓ કે બોસ સાથે વાદ વિવાદ થવાની આશંકા છે. વાણી પર કાબૂ રાખવો નહીં તો બનતા કામ બગડી શકે છે. આ દરમિયાન માતાઓના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતા રહી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે મંગળનો પ્રભાવ સંબંધોમાં કડવાહટ લાવી શકે છે. જીવનસાથી સાથે નાની નાની વાતો પર મોટા ઝઘડા થવાના યોગ છે. જો તમે પાર્ટનરશીપમાં કામ કરતા હોવ તો પૈસાની લેવડદેવડ વિશે પારદર્શકતા રાખવી. નહીં તો મોટું નુકસાન વેઠવું પડી શકે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે પણ આ ગોચર પડકારજનક છે. વાહન ચલાવતી વખતે ખુબ સાવધાની રાખવી. ઈજા થવાના કે દુર્ઘટના થવાના સંકેત છે. ઘર પરિવારમાં સંપત્તિને લઈને મામલો બગડી શકે છે. ઘરેલુ સુખ સુવિધાઓમાં કમી મહેસૂસ થઈ શકે. ફાલતુ ખર્ચા ઘરનું બજેટ બગાડી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું મેષ રાશિમાં ગોચર પૈસાના નુકસાનના સંકેત આપે છે. તમારી કટુવાણી તમારા પોતાના લોકોને નારાજ કરી શકે છે. રોકાણ માટે આ સમય બિલકુલ અનુકૂળ નથી. પૈસા ડૂબવાનું જોખમ છે. આંખો કે પેટ સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા પરેશાન કરી શકે છે.
બચાવ માટે શું કરવું
મંગળના અશુભ પ્રભાવને ઘટાડવા માટે જાતકોએ મંગળવારના દિવસે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા જોઈએ. લાલ મસૂરની દાળનું દાન કરો. ક્રોધ પર કાબૂ મેળવવો જ સૌથી મોટો ઉપાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)