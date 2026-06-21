/Mangal Gochar 2026 in Taurus: વૃષભ રાશિમાં પહોંચ્યા મંગળ દેવ, 5 રાશિઓને થશે જબરદસ્ત લાભ

Mars Transit 2026: પંચાંગ અનુસાર મંગળ દેવે 21 જૂન 2026ના દિવસે રાશિ પરિવર્તન કર્યું છે. મંગળે મેષ રાશિમાંથી નીકળી વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળના ગોચરને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનો સીધો પ્રભાવ વ્યક્તિની કાર્યક્ષમતા, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, સાહસ અને કરિયર પર પડે છે. મંગળનું આ ગોચર આગામી 43 દિવસ સુધી પ્રભાવી રહેશે અને ઘણી રાશિઓને શુભ પરિણામ આપશે. આવો જાણીએ મંગળ ગોચર કેમ ખાસ છે અને કઈ પાંચ રાશિના જાતકો માટે તે ભાગ્યશાળી રહેશે.
ક્યારે મંગળે કર્યું રાશિ પરિવર્તન?
પંચાંગ અનુસાર મંગળ દેવે 21 જૂન 2026ના રાત્રે 12 કલાક 7 મિનિટ પર વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મંગળ હવે 2 ઓગસ્ટ સુધી આ રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે.
કેમ ખાસ માનવામાં આવી રહ્યું છે આ ગોચર?
મંગળ ગ્રહ અગ્નિ તત્વ અને ઝડપી ગતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો વૃષભ રાશિ પૃથ્વી તત્વની સ્થિર અને વ્યાવહારિક રાશિ માનવામાં આવે છે, જેના સ્વામી શુક્ર છે. જ્યારે ઉગ્ર અને ઉર્જાવાન મગંળ સ્થિર રાશિ વૃષભમાં પ્રવેશ કરે છે તો તેની ઉર્જાનું સ્વરૂપ બદલાઈ છે. આ દરમિયાન લોકોની ઉતાવળ કરવાની આદત ઓછી થઈ શકે છે. તેની જગ્યાએ ધૈર્યપૂર્વક યોજના બનાવવી, લાંબા સમય સુધી મહેનત કરવી અને સમજી-વિચારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધી જાય છે. આ સમય વિશેષ કરી તે લોવો માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે જે કોઈ મોટા લક્ષ્ય પર સતત કામ કરી રહ્યાં છે.
આ રાશિઓને મળી શકે છે વિશેષ લાભ
મેષ રાશિ
મંગળ તમારી રાશિના સ્વામી ગ્રહ છે. તેથી આ ગોચર તમારા આત્મવિશ્વાસ અને આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
મંગળનું તમારી રાશિમાં આગમન વ્યક્તિત્વ અને કાર્યક્ષમતાને મજબૂત કરી શકે છે. નોકરી અને વેપારમાં નવી તક મળવાની સંભાવના છે. લોકો વચ્ચે તમારી ઓળખ વધી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોને મિત્રો પાસેથી લાભ મળી શકે છે. કરિયરમાં નવી સંભાવના બની શકે છે અને અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કાર્યક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે અને પદ-પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમય આત્મવિશ્વાસ અને સંચાર ક્ષમતાને મજબૂત કરનાર સાબિત થઈ શકે છે. ધન લાભ અને નવી તક મળવાની સંભાવના બની શકે છે.