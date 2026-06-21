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Mangal Gochar 2026 in Taurus: વૃષભ રાશિમાં પહોંચ્યા મંગળ દેવ, 5 રાશિઓને થશે જબરદસ્ત લાભ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સાહસ, ઉર્જા અને પરાક્રમના કારક મનાતા મંગળ દેવે રાશિ પરિવર્તન કર્યું છે. 21 જૂને મધ્યરાત્રિએ મંગળ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મંગળનું રાશિ પરિવર્તન પાંચ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:25 AM IST
Mangal Gochar 2026 in Taurus: વૃષભ રાશિમાં પહોંચ્યા મંગળ દેવ, 5 રાશિઓને થશે જબરદસ્ત લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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