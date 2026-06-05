Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /મંગળનું વૃષભમાં ગોચર 3 રાશિવાળાને ધનના ઢગલે બેસાડશે, સફળતા કદમ ચૂમશે, શત્રુઓ હારશે!

મંગળનું વૃષભમાં ગોચર 3 રાશિવાળાને ધનના ઢગલે બેસાડશે, સફળતા કદમ ચૂમશે, શત્રુઓ હારશે!

Mangal Gochar: સાહસ અને ઉર્જાના કારક ગ્રહ ગણાતા મંગળનું ધન વૈભવના દાતા શુક્રની રાશિ વૃષભમાં ગોચર 3 રાશિવાળાને બંપર ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તમારી રાશિ યાદીમાં સામેલ છે કે નહીં.

Written ByViral Raval
Published: Jun 05, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:51 AM IST
મંગળનું વૃષભમાં ગોચર 3 રાશિવાળાને ધનના ઢગલે બેસાડશે, સફળતા કદમ ચૂમશે, શત્રુઓ હારશે!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lucky Zodiac Sign: 5 જૂને આ 5 રાશિઓને મળી શકે છે નવી જોબની ઓફર, બિઝનેસમાં વધશે બેંક
lucky zodiac sign 5 june 20261 min ago
2
Admiral Nakhimov10 min ago
3
Gold rate24 min ago
4
lifestyle24 min ago
5
gujarat27 min ago