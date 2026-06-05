/મંગળનું વૃષભમાં ગોચર 3 રાશિવાળાને ધનના ઢગલે બેસાડશે, સફળતા કદમ ચૂમશે, શત્રુઓ હારશે!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળને ગ્રહોના સેનાપતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 21 જૂન 2026ના રોજ મંગળ રાશિ બદલીને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળનું આ ગોચર 3 રાશિના જાતકો માટે બંપર ફાયદો કરાવનારું રહી શકે છે. આ રાશિવાળા માટે મંગળની આ બદલાયેલી સ્થિતિ ધન, કરિયર, પદ-પ્રતિષ્ઠાના મામલે ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
21 જૂન બાદ મંગળ કરાવશે મહામંગળ
મંગળ એ સાહસ, ઉર્જા અને જમીનના કારક ગ્રહ છે. આ સાથે વિવાહની કુંડળીમાં પણ મંગલની સ્થિતિ ખાસ જોવાતી હોય છે. મંગળ ધન-સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય અને પ્રેમના કારક ગ્રહ શુક્રની રાશિ વૃષભમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય બદલાઈ શકે છે અને કરિયર ઉછાળા મારી શકે છે. 2 ઓગસ્ટ 2026 સુધી મંગળ વૃષભ રાશિમાં રહેશે. જાણો લકી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મંગળનું ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ રહેશે. મંગળ મેષ રાશિમાંથી નીકળીને વૃષભમાં પ્રવેશ કરશે. આથી મેષવાળાને અચાનક મોટો લાભ થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોતો ખુલશે. જૂના રોકાણ કે સંપત્તિથી ફાયદો થઈ શકે છે. તમે યાત્રા પર જઈ શકો છો. ભાગ્યનો સાથ અટવાયેલા કામ પાર પાડશે.
વૃષભ રાશિ
મંગળનું રાશિ પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ખુબ શુભ છે. મંગળ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે એટલે આ રાશિવાળાનો આત્મવિશ્વાસ ખુબ વધશે અને ઉર્જાથી ભરપૂર રહેશે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. આવક પણ વધશે. નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશન કે મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારી વર્ગ સાહસિક નિર્ણય લઈ શકશે જે ભવિષ્યમાં લાભ કરાવશે. ઉતાવળ અને ગુસ્સાથી બચજો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોને પણ આ રાશિ પરિવર્તન ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. મુશ્કેલ કામ પણ સરળતાથી પાર પડી શકે. વેપારી વર્ગ માટે નવા ઓર્ડર મેળવવાની અને ડીલ ફાઈનલ કરવાની તક આવી શકે. આર્થિક લાભ થશે. તમારી પર્સનાલિટીનું આકર્ષણ વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)