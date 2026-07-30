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મંગળનું આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિનું નસીબ સોનાની જેમ ચમકશે, થશે અપાર ધનલાભ અને મળશે સફળતા!

Mangal Gochar In Ardra Nakshatra 2026: મંગળ 12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ કે, કઈ રાશિઓ છે જેના જાતકો પર મંગળ ગોચરનો સકારાત્મક પ્રભાવ પડી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:53 PM IST
મંગળનું આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિનું નસીબ સોનાની જેમ ચમકશે, થશે અપાર ધનલાભ અને મળશે સફળતા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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