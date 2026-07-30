/મંગળનું આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 4 રાશિનું નસીબ સોનાની જેમ ચમકશે, થશે અપાર ધનલાભ અને મળશે સફળતા!

Mangal Gochar: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મંગળ ગ્રહોના સેનાપતિ છે, જે વ્યક્તિના સાહસ, ભૂમિ, આત્મવિશ્વાસ અને શારીરિક ઉર્જાના કારક છે. જ્યારે પણ મંગળ ગ્રહનું રાશિ અથવા નક્ષત્ર પરિવર્તન થાય છે, ત્યારે તેની શુભ-અશુભ અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડે છે.
તેવી જ રીતે ઓગસ્ટમાં મંગળ રાહુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. મંગળનું 12 ઓગસ્ટ 2026, બુધવારે રાત્રે 10:42 વાગ્યે રાહુના આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ થઈ જશે. આ નક્ષત્રમાં મંગળનું ભ્રમણ 2 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનના પ્રભાવથી 4 રાશિવાળાનું નસીબ ચમકી શકે છે અને નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થઈ શકે છે. આવો જાણીએ કે, આ 4 લકી રાશિઓ કઈ છે અને તેના જાતકોને શું લાભ થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોને મંગળ ગોચરથી વિશેષ લાભ થશે. જાતકો પોતાના શત્રુઓ પર વિજય મેળવી શકે છે. માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળી શકે છે. નોકરીમાં નવી તકો મળશે. વેપાર માટે કરવામાં આવેલી મુસાફરી શુભ પરિણામ આપશે. શારીરિક રીતે જાતક મજબૂત બનશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવું શુભ પરિણામ લઈને આવશે. જમીન વિવાદ સમાપ્ત થશે અને કોર્ટના મામલામાં સફળતા મળી શકે છે. બિઝનેસને લઈને મોટા નિર્ણયો લેવાનો આત્મવિશ્વાસ આવશે. નેતૃત્વ ક્ષમતામાં અચાનક વધારો થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિ માટે મંગળનું નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ ફળદાયી થઈ શકે છે. ધન સંબંધી મામલાઓમાં જાતકોનો પક્ષ મજબૂત થશે. બિઝનેસ પાર્ટનરની મદદથી મોટી ડીલ મળી શકે છે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ સારા થશે. ભાઈ સાથે ચાલી રહેલો મનભેદ દૂર થશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે મંગળનું આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવું શુભ સાબિત થશે. ભૌતિક સુખ અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. વિદેશ જઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાની વિદ્યાર્થીઓની ઈચ્છા પૂરી થશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં લાભ થશે. બિઝનેસમાં જાતક મોટી ડીલ મેળવવામાં સફળ થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)