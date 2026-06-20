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24 કલાક બાદ આ રાશિવાળાનો ખરાબ સમય થશે શરૂ! 42 દિવસ સુધી મંગળ મચાવશે હાહાકાર, જીવવું ભારે થશે

Mangal Gochar: 21 જૂનના રોજ ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ સાથે જ 42 દિવસ કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ભારે રહી શકે છે. આ દરમિયાન તેમણે ખુબ સાવધાન રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં તો ધનહાનિ થઈ શકે, સંબંધો બગડી શકે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:32 PM IST
24 કલાક બાદ આ રાશિવાળાનો ખરાબ સમય થશે શરૂ! 42 દિવસ સુધી મંગળ મચાવશે હાહાકાર, જીવવું ભારે થશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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24 કલાક બાદ આ રાશિવાળાનો ખરાબ સમય થશે શરૂ! 42 દિવસ સુધી મંગળ મચાવશે હાહાકાર
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