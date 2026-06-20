/24 કલાક બાદ આ રાશિવાળાનો ખરાબ સમય થશે શરૂ! 42 દિવસ સુધી મંગળ મચાવશે હાહાકાર, જીવવું ભારે થશે

મંગળ ગ્રહને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સાહસ, પરાક્રમ અને ઉર્જાના કારક ગણવામાં આવે છે. મંગળની ચાલમાં ફેરફાર ખુબ મહત્વ ધરાવે છે અને તમામ રાશિઓ પર તેની અસર જોવા મળતી હોય છે. મંગળ 21 જૂન રવિવારે પોતાની રાશિ બદલીને વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. અહીં તે 2 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. મંગળના રાશિ પરિવર્તનનો પ્રભાવ 42 દિવસ સુધી રહેશે. ગ્રહોના આ મહાપરિવર્તનથી તમામ 12 રાશિઓના જીવનમાં ઉથલપાથલની સંભાવના છે. કેટલીક રાશિઓ માટે આ ગોચર સફળતાના દ્વાર ખોલશે તો કેટલાક માટે પડકારો લાવશે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું જરૂરી છે.
મંગળનું ગોચર ખુબ મહત્વનું
મંગળને ગ્રહોના સેનાપતિ પણ કહે છે. મંગળના વૃષભ રાશિમાં ગોચરનો પ્રભાવ 42 દિવસ સુધી રહેશે. આ પ્રભાવ આર્થિક નિર્ણય, સાહસ અને કાર્યક્ષમતાને પ્રભાવિત કરી શકે છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ મંગળનો આ પ્રભાવ દરેક રાશિ પર અલગ અલગ જોવા મળી શકે છે. પરંતુ ખાસ કરીને મિથુન અને તુલા સહિત કુલ 6 રાશિઓએ આ સમયમાં સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે.
કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?
મંગળના વૃષભ રાશિમાં ગોચર દરમિયાન 42 દિવસ કેટલીક રાશિઓના જાતકોએ ખુબ સાવધાની અને સતર્કતા રાખવાની જરૂર રહેશે.
મિથુન રાશિ
તુલા રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ
કુંભ રાશિ
મંગળનું ગોચર મોટાભાગે ઉતાવળમાં કરાયેલા કાર્યોને પ્રોત્સાહન આપે છે. 21 જૂનથી 2 ઓગસ્ટ સુધી જોખમભર્યા રોકાણથી બચવું જો કોઈ મોટો આર્થિક નિર્ણય લેવાનું વિચારતા હોવ તો હાલ ટાળવો કે અનુભવી સલાહ લેવી. કાર્યક્ષેત્રમાં વાદ વિવાદની સ્થિતિથી બચવું કારણ કે મંગળનો પ્રભાવ વિવાદોને તૂલ આપે છે.
બચવાના ઉપાય
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)