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મંગળનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ રાશિઓને બતાવશે સાચી દિશા, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ અને કરિયરમાં થશે પ્રગતિ!

Mangal Kranti Vritta Parivartan: મંગળનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન 25 જુલાઈ 2026ના રોજ થઈ રહ્યું છે, એટલે કે મંગળ ઉત્તર દિશા તરફ ગતિ કરશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને મોટો લાભ થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:16 PM IST
મંગળનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ રાશિઓને બતાવશે સાચી દિશા, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ અને કરિયરમાં થશે પ્રગતિ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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