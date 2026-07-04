/મંગળનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન આ રાશિઓને બતાવશે સાચી દિશા, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ અને કરિયરમાં થશે પ્રગતિ!

Mangal Kranti Vritta Parivartan: જુલાઈ મહિનામાં શૌર્ય અને સાહસનો કારક ગ્રહ મંગળ પોતાના સામાન્ય માર્ગથી થોડા ઉપર એટલે કે ઉત્તર તરફ પોતાની ચાલ બદલવાના છે. 25 જુલાઈ 2026 શનિવારના રોજ સવારે 05:57 વાગ્યે ઉત્તર તરફ મંગળ ગ્રહનું ક્રાંતિવૃત્ત પરિવર્તન થશે. આ દિશામાં મંગળ 31 જુલાઈ સુધી ગતિ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં આ ઘટનાને અતિ શુભ માનવામાં આવી રહી છે. મંગળની ગતિમાં બદલાવ 4 રાશિના જાતકોને મોટો ફાયદો કરાવશે. જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ આવશે અને સફળતાના માર્ગો ખુલશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું દિશા પરિવર્તન અતિ શુભ સમય લઈને આવશે. જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને નોકરીમાં પ્રમોશનના માર્ગો પણ ખુલશે. બિઝનેસમાં લાભ થશે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત બનશે. અટકેલા કામ પૂરા થશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ વધશે.
મિથુન રાશિ
મંગળનું પોતાની ગતિમાં બદલાવ કરવું મિથુન રાશિના જાતકોને એક નવી દિશા આપશે. કરિયરમાં નવી જવાબદારીઓ અને મોટું પદ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને જમીન ખરીદવા બાબતે વાત આગળ વધશે. ફિટનેસ પર વધુ ધ્યાન આપશો. ભાઈ સાથે ચાલી રહેલો મનભેદ દૂર થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળનું ગતિ પરિવર્તન વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામ આપશે. પ્રેમ સંબંધો પહેલા કરતાં વધુ સારા થશે. શારીરિક ઉર્જામાં વધારો થઈ શકે છે. ભાગીદારીમાં કરેલા કાર્યો સફળ થશે. પરિવારના સભ્યોનો સાથ-સહકાર મળશે. નવી નોકરી મળી શકે છે. જૂની સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકોને મંગળની બદલાયેલી ગતિના કારણે લાભ જ લાભ થશે. ભાગ્યને મજબૂતી મળશે અને શિક્ષણ, નોકરીથી લઈને વેપારના ક્ષેત્રમાં સકારાત્મક બદલાવ આવશે. અચાનક ધનલાભ થવાથી મન ઉત્સાહિત રહેશે. અટકેલા રૂપિયા પરત મળી શકે છે. આવકના નવા માર્ગો ખુલશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)