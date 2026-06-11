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Mangal Nakshatra Parivartan: 16 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિના સિતારા, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે બમ્પર લાભ

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મંગળનું નક્ષત્ર ગોચરની અસર દરેક 12 રાશિઓ પર થશે. પરંતુ ચાર રાશિઓ એવી છે, જેના માટે આ ગોચર સૌથી વધુ લાભકારી સાબિત થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:33 PM IST
Mangal Nakshatra Parivartan: 16 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિના સિતારા, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે બમ્પર લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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16 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિના સિતારા, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે બમ્પર લાભ
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