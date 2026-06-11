/Mangal Nakshatra Parivartan: 16 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિના સિતારા, મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર આપશે બમ્પર લાભ

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાશિ પરિવર્તનની સાથે-સાથે તેનું નક્ષત્ર પરિવર્તન પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 16 જૂને મંગળ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. આ દિવસે સાહસ અને ઉર્જાના કારક મંગળ કૃત્તિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. મંગળના નક્ષત્ર પરિવર્તન સાથે ચાર રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ જશે. આ રાશિઓને ભૂમિ અને વાહન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કરિયરમાં મોટી સફળતા હાથ લાગી શકે છે. કમાણીનો બમ્પર લાભ મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ કઈ રાશિ છે.
મેષ રાશિ (Aries): આર્થિક સ્થિતિ થશે મજબૂત
મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે વરદાન સમાન છે. તમને પ્રમોશન મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં મજબૂતી આવશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થશે. નવી નોકરી મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. તમારા અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. કમાણીના સંસાધનોમાં વધારો થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ (Leo): અચાનક આર્થિક સ્થિતિમાં થશે સુધાર
સિંહ રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર લાભકારી સાબિત થશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. ભાગીદારીના કાર્યોમાં સફળતા મળશે. 16 જૂનથી તમારો ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થશે. રોકાણથી તમને લાભ થઈ શકે છે. સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા વિવાદનો ઉકેલ આવશે.
વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio): નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના
મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર તમને ધનલાભ કરાવશે. ભાગ્યનો દરેક કામમાં સાથ મળશે. જીવનમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે. અટવાયેલા કામ થવા લાગશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિનો યોગ બની રહ્યો છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા બાળકો માટે અનુકૂળ સમય છે. તમને તમારી મહેનતનું ફળ જલ્દી મળશે. આ રાશિના જાતકો માટે વિદેશ યાત્રાનો યોગ પણ બની રહ્યો છે.
ધન રાશિ (Sagittarius): અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે
ધન રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. કોઈ જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળવાની સંભાવના છે. કરિયરમાં સુવર્ણ સફળતા મળી શકે છે. ભાઈ-બહેનનો કોઈ કામમાં મોટો સહયોગ મળશે.
મંગળને મજબૂત કરવાના ઉપાય
જો તમારી કુંડળીમાં મંગળ નબળી સ્થિતિમાં છે તો દરરોજ હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો.
મંગળવારે ગોળ અને મસૂરની દાળનું દાન કરો.