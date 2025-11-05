અત્યંત વિનાશકારી યોગ બન્યો, 7 ડિસેમ્બર સુધી આ રાશિવાળા સાવધાન રહેજો..નહીં તો ધનોતપનોત નીકળી જશે
ભૂમિપુત્ર મંગળે વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે જ રાહુ સાથે અંગારક યોગ બનાવ્યો છે. આવામાં 12 રાશિઓના જીવનમાં કોઈને કોઈ પ્રકારની અસર જોવા મળી શકે છે. પરંતુ કઈ રાશિઓએ ખુબ સતર્ક રહેવું પડશે તે ખાસ જાણો.
Trending Photos
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળને ગ્રહોના સેનાપતિ ગણવામાં આવે છે. આવામાં તેની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર 12 રાશિઓની સાથે સાથે દેશ દુનિયા ઉપર પણ જોવા મળે છે. મંગળ લગભગ 45 દિવસમાં રાશિ બદલે છે. હાલ મંગળની સ્થિતિની વાત કરીએ તો તે વૃશ્ચિક રાશિમાં છે અને 7 ડિસેમ્બર સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહ સાથે યુતિ કે દ્રષ્ટિ પડતી રહેશે. આવામાં મંગળ રાહુ સાથે અત્યંત ખતરનાક યોગ અંગારક યોગ બનાવે છે. આ વિધ્વંસક યોગનું નિર્માણ થતા કઈ રાશિઓએ સાચવવું પડશે તે જાણવું જરૂરી છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ ભૂમિપુત્ર મંગળ 27 ઓક્ટોબરના રોજ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરી ગયા. વૃશ્ચિક રાશિમાં 11માં ભાવમાં રહીને કુંભ રાશિમાં દ્રષ્ટિ નાખે છે જેનાથી તે રાશિમાં રહેલા રાહુ સાથે અંગારક યોગ બનાવે છે. આ ખતરનાક યોગ બનવાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને વધુ ક્રોધ આવવાથી લઈને નિર્ણય ક્ષમતા પર ખરાબ અસર જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત આક્રમકતા, જોશ, ઉર્જા, ક્રોધ વગેરેમાં વધારો થાય છે. પરંતુ અન્ય શુભ ગ્રહો સાથે જો સંયોગ સારો હોય તો તેનો પ્રભાવ ઓછો પણ થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
મંગળ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરીને આ રાશિના 11માં ભાવે બિરાજમાન છે અને તેની ચોથી દ્રષ્ટિ બીજા ભાવ પર પડી રહી છે. આવામાં બનેલો અંગારક યોગ આ રાશિના જાતકો માટે થોડી પરેશાનીઓ વધારી શકે છે. આ રાશિના જાતકોના વિચારવા પર પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. વાણીમાં ક્રોધ વધી શકે છે. બનતા કામ બગડી શકે છે. ઉતાવળમાં કોઈ ખોટો નિર્ણય લઈ શકો છો જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે કષ્ટકારી બની શકે છે. વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી બને છે. આ ઉપરાંત કોઈ પણ નિર્ણય થોડું સમજી વિચારીને લેવો તો સારું રહેશે. આ ઉપરાંત મંગળની દ્રષ્ટિ પંચમ ભાવ ઉપર પણ પડી રહી છે. મંગળ રક્ત અને સર્જરીના કારક છે. આથી ગર્ભવતી મહિલાઓ ખાસ કરીને પોતાનું ધ્યાન રાખે. સંતાનના વ્યવહારમાં પણ ખુબ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ
આ રાશિના પાંચમા ભાવમાં મંગળ બિરાજમાન રહેશે. આ સાથે જ મંગળની દ્રષ્ટિ અષ્ટમ ભાવમાં પડી રહી છે. જ્યાં રાહુ બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોએ કેટલાક મામલે સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. તમારી વાણી પર કંટ્રોલ રાખો કારણ કે તેનાથી બનતા કામ બગડી શકે છે. ગર્ભવતી મહિલાઓ થોડી સતર્ક રહે. માતા પિતાના સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. આત્મવિશ્વાસમાં પણ કમી જોવા મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે અંગારક યોગ અનેક ક્ષેત્રોમાં સમસ્યા વધારી શકે છે. આ રાશિના જાતકોએ પોતાના ક્રોધ પર કાબૂ રાખવાની જરૂર છે. ભાઈ બહેનો સાથે કોઈ વાતને લઈને વાદ વિવાદ થઈ શકે છે. આથી તમારી વાણી પર થોડો કાબૂ રાખો. સૂર્ય આ રાશિના દશમા ભાવમાં આવશે. આવામાં જીવનસાથી સાથે પણ તમારો સંબંધ બગડી શકે છે. કાર્યસ્થળે થોડા સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. કરિયર પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. દરેક કામ થોડું સમજી વિચારીને કરો તો સારું રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે