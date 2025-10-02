Prev
Pancham Drishti: આ 3 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે શત્રુ ગ્રહ મંગળ-શનિની 'પંચમ દ્રષ્ટિ', પુરી થશે બધી ઈચ્છાઓ!

Pancham Drishti 2025: ઓક્ટોબર મહિનો માત્ર ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી જ ખાસ નથી, પરંતુ પ્રભાવશાળી ગ્રહોની ચાલમાં બદલાવ, વિશેષ યોગ, યુતિ અને દ્રષ્ટિનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ મહિનામાં મંગળ અને શનિ એકબીજાથી 120° પર સ્થિત હશે, જેના કારણે પંચમ દ્રષ્ટિ બનશે. આ દ્રષ્ટિથી કેટલીક રાશિના જાતકોને ફાયદો થવાની સંભાવના વધુ છે. જેના વિશે અમે તમને પંચાંગની મદદથી જણાવી રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:31 PM IST

Pancham Drishti: આ 3 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે શત્રુ ગ્રહ મંગળ-શનિની 'પંચમ દ્રષ્ટિ', પુરી થશે બધી ઈચ્છાઓ!

Pancham Drishti 2025: શાસ્ત્રોમાં દરેક ગ્રહનું વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રત્યેક ગ્રહની પોતાની ખાસિયત હોય છે. સાથે જ તેમની કોઈને કોઈ પ્રિય રાશિ પણ હોય છે, જે રાશિના જાતકોને તેઓ વિશેષ ફળ પ્રદાન કરે છે. આ ઉપરાંત ગ્રહો પરસ્પર મિત્ર અને શત્રુ પણ હોય છે. મંગળ અને શનિને પણ એક-બીજાના શત્રુ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આ બે ગ્રહો સાથે આવે છે, ત્યારે તેઓ રાશિઓ માટે લાભ અને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેની સાથે અલગ-અલગ યોગ અને દ્રષ્ટિ પણ બનાવે છે. આ વખતે પણ ઓક્ટોબર મહિનામાં મંગળ અને શનિ એકબીજાથી 120° પર સ્થિત થઈને પંચમ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવી રહ્યા છે, જેને પંચમ દ્રષ્ટિ અને પંચમ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

વર્ષ 2025માં દિવાળી પછી 30 ઓક્ટોબરના રોજ રાત્રે 12:32 વાગ્યે પંચમ દ્રષ્ટિનું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કે, કઈ ત્રણ રાશિઓને હિંમત, ઉર્જા, ત્વચા, પરાક્રમ, આત્મવિશ્વાસ, ભૂમિ અને શક્તિના દાતા મંગળ અને કર્મ, રોગ, પીડા અને સંઘર્ષના પ્રતિનિધિત્વ ગ્રહ શનિની પંચમ દ્રષ્ટિથી લાભ થશે.

વૃષભ રાશિ
મંગળ અને શનિની પંચમ દ્રષ્ટિથી વૃષભ રાશિના જાતકોને ફાયદો થવાની સંભાવના વધારે છે. તમે તમારા નિર્ણયોથી પહેલા કરતાં વધુ સંતુષ્ટ રહેશો અને બીજાઓથી સરળતાથી પ્રભાવિત થશો નહીં. ભવિષ્યમાં આનાથી તમને ફાયદો થશે. આ દરમિયાન વૃદ્ધોનું સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. વૃદ્ધોને કોઈ મોટી સમસ્યાઓ પરેશાન કરશે નહીં. આ મહિને સંબંધોમાં પ્રેમ જળવાઈ રહેશે. વધુમાં તમારા ભાઈ સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ વિવાદોનું નિરાકરણ આવશે.

કન્યા રાશિ
યુવાનોને તેમની કાર્ય ક્ષમતામાં વધારો થતો જોવા મળશે અને તેઓ હિંમતભેર પડકારોનો સામનો કરશે. તાજેતરમાં જે લોકોનું દિલ તૂટ્યું છે તેઓ પહેલા કરતાં વધુ આત્મવિશ્વાસ અનુભવશે. જેઓ લાંબા સમયથી એક જ કંપનીમાં કામ કરી રહ્યા છે તેઓ ઓક્ટોબરમાં પ્રમોશન મેળવી શકે છે. જેમનો પોતાનો બિઝનેસ છે તેઓ રૂપિયા કમાવવાના નવા રસ્તા શોધી કાઢશે. જો તમે હજુ સુધી તમારું પોતાનું ઘર ખરીદ્યું નથી, તો આ સપનું આ મહિનાના અંત સુધીમાં કોઈ ખાસ મિત્રની મદદથી પૂર્ણ થઈ શકે છે.

ધન રાશિ
જો તમે તાજેતરમાં નોકરી બદલી છે, તો તમને તમારા નવા સ્થાન પર પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. તમારી આવકના સ્ત્રોત પણ વધશે. બિઝનેસમાં નફો વધવાથી બિઝનેસમેનનું મન ખુશ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમની કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચી શકે છે. આ ઉપરાંત તમારી કુંડળીમાં સરકારી નોકરી મળવાની પણ શક્યતા છે. પરિણીત જાતકોને તેમના જીવનસાથી અને ભાઈ-બહેનો સાથે સમય વિતાવવાની તક મળશે, જેનાથી મન ખુશ રહેશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Mangal GrahShani Grahpancham drishtiપંચમ દ્રષ્ટિ 2025મંગળ-શનિની યુતિ

