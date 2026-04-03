Mangal Shani Yuti: શનિ-મંગળનો અશુભ યોગ, રાજનીતિ, મોંઘવારી, જનવિદ્રોહ અને આંદોલનથી હચમચી જશે દુનિયા!
Mangal Shani Yuti: 2 એપ્રિલે મંગળ ગોચર કર્યા બાદ શનિ-મંગળની યુતિથી અશુભ યોગ બન્યો છે, જેનાથી દેશ-દુનિયામાં મોટી ઘટનાઓ ઘટી શકે છે. દેશમાં રાજકીય ઉથલપાથલ, મોંઘવારી, બેરોજગારી અને કૌભાંડોના સંકેત છે.
- મીન રાશિમાં બની મંગળ અને શનિની યુતિ
- 11 મે સુધી દુનિયા માટે ભારે સમય
- શરૂ થશે ઉથલપાથલ, જોવા મળશે મોટી હલચલ
Mangal Shani Yuti: મીન રાશિમાં મંગળની સાથે શનિની યુતિ 2 એપ્રિલથી 11 મે સુધી રહેશે. શનિ અને મંગળને ઉગ્ર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. એપ્રિલના મહિનામાં આશરે 30 વર્ષ બાદ એક સાથે 4 ગ્રહોની યુતિ મીન રાશિમાં બનવા જઈ રહી છે. 2 એપ્રિલે મીન રાશિમાં મંગળનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ 3 ઉગ્ર ગ્રહ સૂર્ય, મંગળ અને શનિ એક સાથે મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યાં સાથે બુધ પણ હાજર રહેશે.
જ્યોતિષાચાર્ય પ્રમાણે મંગળ ગોચર મીન રાશિમાં 2 એપ્રિલે થઈ ગયું છે. 18 મહિના બાદ ગુરૂની મીન રાશિમાં મંગળનો પ્રવેશ થયો છે. જ્યાં સૂર્ય, શનિ અને શુક્ર પહેલાથી બિરાજમાન છે. તેવામાં મંગળના ગોચરથી શનિ-મંગળનો યોગ બનશે. મંગળ અને શનિ બંનેને પાપી ગ્રહો માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બંને ક્રૂર ગ્રહોની યુતિને પ્રતિકૂળ પ્રભાવ આપનાર માનવામાં આવે છે. વર્તમાન સમયમાં ઘણા દેશોમાં ચાલી રહેલી યુદ્ધની સ્થિતિ ભયંકર બની શકે છે.
યુદ્ધના કારક ગ્રહ મંગળ એક રાશિમાં 45 દિવસ રહે છે. 17 ફેબ્રુઆરીએ કુંભ રાશિમાં સૂર્ય ગ્રહણ બાદ જ્યારે મંગળે 23 ફેબ્રુઆરીએ આ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારબાદ વૈશ્વિક રાજનીતિમાં ઘણા ફેરફાર જોવા મળ્યા. મંગળના ગ્રહણની રાશિ કુંભમાં રાહુ અને સૂર્યની યુતિ બાદ 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા-ઈઝરાયલે ઈરાન પર હુમલો કર્યો અને તેમના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈ સહિત 40 મોટા સૈન્ય અધિકારીઓ અને નેતાઓને મારી નાખ્યા. પોતાની ઉપર થોપવામાં આવેલા યુદ્ધનો જવાબ ઈરાને પણ આપ્યો. ઈરાને અમેરિકા-ઈઝરાયલ સહિત તેના ખાડી દેશોના સહયોગીઓને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું. તાજેતરમાં 29 માર્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની નીતિઓ અને ઈરાન યુદ્ધના વિરોધમાં ઘણા શહેરોમાં આંદોલન પણ થયા હતા.
જ્યારે પણ શનિનો મંગળ સાથે સંયોગ થાય છે તો દેશ અને દુનિયામાં જનવિદ્રોહ, આંદોલન અને યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ બને છે. શનિ અને મંગળની આ યુતિને દંદ્વ યોગ કહેવામાં આવે છે. શનિ અને અનુસાશન અને ન્યાયના દેવતા છે, જ્યારે મંગળ અગ્નિ અને સાહસના. મીન રાશિ (જળ તત્વ) માં તેનું મિલન માનસિક અશાંતિ અને વૈચારિક મતભેદ પેદા કરે છે. મીન રાશિ સમુદ્ર અને જળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેથી આ સમય દરમિયાન સમુદ્રી તોફાન કે જળ સંબંધિત પ્રાકૃતિક આપદાની સંભાવના વધી જાય છે.
14 એપ્રિલ સુધી મીન રાશિમાં મંગળ, શનિ અને સૂર્યની યુતિ
મંગળ 2 એપ્રિલ 2026થી 11 મે 2026 સુધી મીન રાશિમાં રહેશે. એટલે કે 11 મે સુધી મંગળ તથા શનિની યુતિ સક્રિય રહેશે. તો સૂર્ય 14 એપ્રિલ સુધી મીન રાશિમાં રહેશે અને ત્યારબાદ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. જેથી મંગળ-શનિની યુતિ સૂર્યની સાથે 14 એપ્રિલ સુધી રહેશે. અગ્નિતત્વવાળા મંગળ ગ્રહ યુદ્ધ અને હિંસાના કારક છે. રાજનીતિ, ન્યાના કારક ઉગ્ર ગ્રહ શનિની સાથે મીન રાશિમાં યુતિ કરી રહ્યાં છે. એટલું જ નહીં ત્યાં અગ્નિતત્વવાળા સૂર્ય દેવ પણ હાજર છે. તેવામાં મંગળ-શનિ અને સૂર્યનો સાથ ભયાનક સાબિત થઈ શકે છે.
વર્ષ 1996મા મીન રાશિમાં બની હતી 4 ઉગ્ર ગ્રહની યુતિ
એપ્રિલ મહિનામાં આશરે 30 વર્ષ બાદ એક સાથે ચાર ગ્રહોની યુતિ મીન રાશિમાં બની રહી છે. 2 એપ્રિલે મીન રાશિમાં મંગળનો પ્રવેશ થયો છે. ત્યારબાદ ત્રણ ઉગ્ર ગ્રહ સૂર્ય, મંગળ અને શનિ એક સાથે મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. ત્યાં બુધ પણ હાજર રહેશે. વર્ષ 1996મા જ્યારે ગ્રહોની આવી યુતિ થઈ હતી તે સમયે ઘણી આપદાઓ અને દુર્ઘટનાઓ જોવા મળી હતી. તે સમયે ન્યૂયોર્કના લોન્ગ આઈલેન્ડની પાસે વિમાનમાં વિસ્ફોટ થયો અને 230 લોકોના મોત થયા હતા. આ સિવાય સાઓ પાઉલોના શોપિંગ સેન્ટરમાં વિસ્ફોટથી 44 લોકોના મોત થયા હતા.
11 મે સુધી શનિ-મંગળની યુતિથી થઈ શકે છે મોટી ઘટનાઓ
મેદિની જ્યોતિષના ગ્રંથ ભવિષ્યફળ ભાસ્કર અને વર્ષ પ્રબોધ અનુસાર મંગળની પાપ ગ્રહ શનિની સાથે યુતિ મોંઘવારી વધારનારી હોય છે. તેવું વર્ષ 2022મા જોવા મળી ચૂક્યું છે, જ્યારે મંગળ અને શનિની યુતિ પહેલા ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં મકર રાશિમાં થી અને ત્યારબાદ એપ્રિલમાં કુંભ રાશિમાં બંને ગ્રહોની યુતિ થઈ જેના કારણે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે દુનિયાબરમાં મોંઘવારી વધી હતી. તે વર્ષે મંગળની યુતિ પહેલા પાપ ગ્રહ રાહુ સાથે ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં થઈ અને હવે શનિ અને મંગળની યુતિ એપ્રિલ-મેમાં રહેશે.
ભારતમાં મોંઘવારી, બેરોજગારી અને કૌભાંડથી થશે આંદોલન
આઝાદ ભારતની સ્થાપના કુંડળી (15 ઓગસ્ટ, 1947, મધ્યરાત્રી, દિલ્હીઃ વૃષભ લગ્નની છે, જેમાં મંગળમાં રાહુ અને ગુરૂની કઠિન વિંશોત્તરી દશા 4 એપ્રિલથી 25 મે સુધી ચાલશે. મંગળ ધન સ્થાનમાં પોતાની શત્રુ રાશિ મિથુનમાં બેઠા છે અને રાહુ લગ્નમાં બિરાજમાન છે. હવે અષ્ટમ (સ્કેન્ડલ) અને એકાદશ (લાભ) સ્થાનના સ્વામી ગુરૂનો પ્રત્યંતર 4 એપ્રિલથી 25 મે સુધી ભારતમાં રાજકીટ ઉથલપાથલ-સ્કેન્ડલ, મોંઘવારી, બેરોજગારી વધવાથી કેન્દ્ર સરકારને મોટી સમસ્યા આપી શકે છે.
દેશ-દુનિયામાં મોટા ફેરફાર
વાહન દુર્ઘટનાઓ, પ્રાકૃતિક આપદાઓ, મંદી, મહામારી, યુદ્ધ થવાની સંભાવના છે. રિયલ એસ્ટેટ કારોબારમાં વૃદ્ધિ થશે. વિદેશોમાં રાજકીય ઉથલપાથલ બાદ સત્તા પરિવર્તન થવાની સંભાવના. ભારત અને વિદેશોમાં નવો કાયદો લાગૂ થવાની સંભાવના. પોલીસ સેના કાયદામાં બળવો કે ખોટા નિર્ણયને લઈને વિવાદ. ભારતીય બજારોમાં અચાનક તેજી આવશે અને વેપાર વધશે. અચાનક કોઈ વસ્તુના ભાવ વધશે અને બજારમાંથી તે વસ્તુ ગાયબ થશે. પ્રાકૃતિક આપદાની સાથે અગ્નિ કાંડ ભૂકંપ જેવી દુર્ઘટના, વાયુયાન દુર્ઘટના થવાની સંભાવના. વિશ્વમાં રાજકીય અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળી શકે છે. સરહદ પર તણાવ વધી શકે છે. ભૂકંપ કે અન્ય પ્રકારની કુદરતી આપદાઓ આવવાની સંભાવના છે. કોઈ વિષય પર મોટું આંદોલન થઈ શકે છે.
કરો પૂજા-પાઠ અને દાન
મંગળની અશુભ અસરથી બચવા માટે હનુમાનજીની પૂજા કરવી જોઈએ. લાલ ચંદન કે સિંદૂરનું તિલક કરવું જોઈએ. તાંબાના વાસણમાં ઘઉં રાખી દાન કરવા જોઈએ. લાલ કપડાનું દાન કરો. મસૂરની દાળનું દાન કરો. મધ અને સાકર ખાઈ ઘરેથી નીકળો. હં હનુમતે નમઃ, ઓમ નમઃ શિવાય, હં પવનનંદનાય સ્વાહાનો જાપ કરો. હનુમાન ચાલીસાના પાઠ જરૂર કરો. મંગળવારે વાંદરાઓને ગોળ અને ચણા ખવળાવો.
