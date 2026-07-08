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22 જુલાઈએ બનશે અત્યંત ખતરનાક પંચાંક યોગ, આ રાશિઓ પર તોળાઈ રહ્યું છે સંકટ, જીવન રમણભમણ થશે

Panchank Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અને ગોચરને આધારે શુભ અશુભ ગ્રહો  બનતા હોય છે. 22 જુલાઈએ એક એવો યોગ બની રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખરાબ સમય લાવી શકે છે. જાણો કોણે ખુબ સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:49 AM IST
22 જુલાઈએ બનશે અત્યંત ખતરનાક પંચાંક યોગ, આ રાશિઓ પર તોળાઈ રહ્યું છે સંકટ, જીવન રમણભમણ થશે
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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