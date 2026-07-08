/22 જુલાઈએ બનશે અત્યંત ખતરનાક પંચાંક યોગ, આ રાશિઓ પર તોળાઈ રહ્યું છે સંકટ, જીવન રમણભમણ થશે

ગ્રહોના સેનાપતિ અને ઉર્જાના કારક ગણાતા મંગળ અને આધ્યાત્મના કારક ગણાતા વરુણ ગ્રહ 22મી જુલાઈના રોજ એક બીજાથી 72 ડિગ્રીના એક વિશેષ ખૂણે આવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આ સ્થિતિમાં પંચાંક યોગનું નિર્માણ થાય છે. આ યોગની ગણતરી અશુભ યોગમાં થાય છે. કેટલીક રાશિના જાતકોને આ યોગ ભારે માનસિક તણાવ અને ખર્ચામાં વધારો કરનારો હોઈ શકે છે. આવામાં તેમણે સતર્ક રહેવું પડશે. જાણો કઈ કઈ રાશિઓએ સાવધાની વર્તવી પડશે.
મિથુન રાશિ
કન્યા રાશિ
ધનુ રાશિ
કુંભ રાશિ
દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)