Mangalsutra Astrology: મંગળસૂત્રનું બ્રેસલેટ કે રીંગ પહેરવી જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ શુભ કે અશુભ ?

Mangalsutra Astrology: મંગળસૂત્રમાં અલગ અલગ ડિઝાઈનની સાથે અલગ અલગ પ્રકારો પણ આવી ગયા છે. ગળામાં પહેરવાના મંગળસૂત્રની સાથે હવે બ્રેસલેટ અને મંગળસૂત્ર રીંગનું ચલણ પણ વધ્યું છે. પરંતુ શું જ્યોતિષ શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ મંગળસૂત્ર હાથમાં પહેરવું શુભ છે ? ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 03, 2026, 06:19 PM IST
  • હવે મંગળસૂત્ર પહેરવાની રીત પણ બદલી છે.
  • વતીઓ ગળામાં મંગળસૂત્ર પહેરવાને બદલે હાથમાં પહેરવાનું પસંદ કરે છે. 
  • મંગળસૂત્ર હાથમાં પહેરવું શુભ છે કે નહીં તે જાણવું પણ જરૂરી છે.

Mangalsutra Astrology: લગ્ન બાદ મંગળસૂત્ર સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી માટે મહત્વપૂર્ણ હોય છે. લગ્ન દરમિયાન પતિ પત્નીના ગળામાં મંગળસૂત્ર પહેરાવે છે. ત્યારબાદ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી ગળામાંથી મંગળસૂત્ર ઉતારતી નથી. પરંતુ હવે આધુનિક સમયની સાથે મંગળસૂત્રની ફેશન પણ બદલી છે. પહેલા તો મંગળસૂત્રની ડિઝાઈન જ બદલતી હતી પણ હવે મંગળસૂત્ર પહેરવાની રીત પણ બદલી છે. હવે મંગળસૂત્ર બ્રેસલેટ તરીકે અને રીંગ તરીકે પણ પહેરવામાં આવે છે. 

યુવતીઓ ગળામાં મંગળસૂત્ર પહેરવાને બદલે હાથમાં પહેરવાનું પસંદ કરે છે. હાથમાં પણ 2 રીતે મંગળસૂત્ર પહેરાતું હોય છે. મંગળસૂત્રને બ્રેસલેટ તરીકે અને રીંગ તરીકે પહેરવાનું હોય છે. મંગળસૂત્ર હાથમાં પહેરવું શુભ છે કે નહીં તે જાણવું પણ જરૂરી છે. 

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મંગળસૂત્ર હાથમાં પહેરવામાં કોઈ સમસ્યા નથી. આમ કરવું અશુભ કે ખોટું નથી. જો તમારી જીવનશૈલીમાં મંગળસૂત્ર હાથમાં પહેરવું અનુકૂળ હોય તો આ કામ કરી શકો છો. પરંતુ મંગળસૂત્ર યોગ્ય રીતે પહેરવું જરૂરી છે. કારણ કે મંગળસૂત્ર પતિના લાંબા આયુષ્ય, સુખ, સમૃદ્ધિનું પ્રતિક હોય છે. 

કયા હાથમાં પહેરવું મંગળસૂત્ર ?

રીંગ હોય કે બ્રેસલેટ મંગળસૂત્રનું હોય તો તેને જમણા હાથમાં જ પહેરવું જોઈએ. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મંગળસૂત્ર પહેરવા માટે જમણો હાથ જ ઉત્તમ છે. ડાબા હાથમાં મંગળસૂત્ર પહેરવું નહીં. આ સાથે જ મંગળસૂત્રની પવિત્રતા જળવાય તે વાતની તકેદારી રાખવી જોઈએ. આ વાતનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો મંગળસૂત્ર હાથમાં પહેરવું અશુભ નથી. 

મંગળસૂત્ર હાથમાં બ્રેસલેટ તરીકે પહેરો કે પછી રીંગ તરીકે પહેરો તેની બનાવટ એવી હોવી જોઈએ જેમાં કાળા મોતી વપરાયા હોય. મંગળસૂત્રમાં કાળા મોતીનું મહત્વ છે. 

મંગળસૂત્ર પહેરવાના અન્ય નિયમો

મંગળસૂત્ર ગળામાં પહેરો, આંગળીમાં પહેરો કે પછી કાંડા પર બાંધો આ નિયમોનું પાલન અચૂક કરવું. મંગળસૂત્ર સંબંધિત મહત્વના નિયમો નીચે દર્શાવ્યાનુસાર છે. 

- જૂનું મંગળસૂત્ર કાઢી નવું પહેરવું હોય તો તેના માટે શુભ દિવસ ગુરુવાર અને શુક્રવાર છે.
- મંગળસૂત્ર અન્ય સ્ત્રી પાસેથી માંગીને ક્યારેય ન પહેરો.
- મંગળવારે મંગળસૂત્રની ખરીદી કરવી નહીં.
- લગ્ન પછી 1 વર્ષ પતિએ પહેરાવેલું મંગળસૂત્ર ઉતારવું નહીં.
- કોઈએ પહેરેલું મંગળસૂત્ર ક્યારેય પહેરવું નહીં.
- જો કોઈ કારણસર મંગળસૂત્ર તુટી જાય તો જ્યાં સુધી મંગળસૂત્ર ન હોય ત્યાં સુધી મહિલાએ ગળામાં કાળો દોરો બાંધવો જોઈએ. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

