Braham Muhurat: બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગી કરો આ નાનકડું કામ, સાત પેઢીને ચાલે એટલી સમૃદ્ધિ મળશે
Braham Muhurat: શાસ્ત્રો અનુસાર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરેલું એક કામ વ્યક્તિનું ભાગ્ય બદલી શકે છે. આ કામ કરવાથી જીવનમાં પ્રગતિના રસ્તા ખુલી જાય છે, વ્યક્તિને આત્મિક શાંતિ સાથે સુખ, સમૃદ્ધિ અને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચાલો જાણીએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરેલા કયા કામથી જીવનમાં અખૂટ સમૃદ્ધિ વધે છે.
Braham Muhurat: હિન્દુ શાસ્ત્રમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તના સમયને સૌથી પવિત્ર અને શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. બ્રહ્મ મુહૂર્ત સવારે ત્રણ વાગ્યાથી પાંચ વાગ્યા વચ્ચેના સમયને કહેવામાં આવે છે. આ સમયે વાતાવરણ અત્યંત શાંત હોય છે અને સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરેલું હોય છે. કહેવામાં આવે છે કે આ સમયે પ્રકૃતિની ઉર્જા તેના સર્વોચ્ચ સ્તર પર હોય છે અને મનને સૌથી વધુ શાંત કરે છે. તેથી જ આ સમયે ધ્યાન, યોગ, પૂજા, જાપ કરવા ઉત્તમ ગણાય છે. ગ્રંથોમાં આ સમયને અક્ષય મુહૂર્ત પણ કહેવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે જે વ્યક્તિ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગીને પોતાના દિવસની શરૂઆત કરે છે તેનું મન વધારે સ્પષ્ટ રહે છે, તેના વિચારોની શક્તિ વધે છે અને તે આખો દિવસ ઉર્જાવાન અનુભવ કરે છે. આ સમયે કરેલી સાધના અને મંત્ર જાપ શીઘ્ર ફળ પ્રદાન કરનાર માનવામાં આવે છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર બ્રહ્મ મુહૂર્તનો સમય અત્યંત ચમત્કારી હોય છે. જો આ સમયે કુદરતી રીતે તમારી આંખ ખુલી જાય તો સૌથી પહેલા પોતાની હથેળીઓના દર્શન કરો. હથેળીઓમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એટલે કે ત્રિદેવનો વાસ હોય છે સવારે જાગીને હથેળીના દર્શન કરી કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી... મંત્ર બોલવો શુભ ગણાય છે. આ મંત્ર બોલવાથી માં લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવનમાં ધન, સુખ અને સમૃદ્ધિ વધે છે.
બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગ્યા પછી પોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરીને ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.ગાયત્રી મંત્રનો 108 વખત જાપ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરવાથી માનસિક શુદ્ધિ થાય છે અને શરીરમાં દિવ્ય ઊર્જાનો સંચાર થાય છે. મંત્ર જાપ કરીને થોડી મિનિટ ધ્યાન કરવું જોઈએ.
બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ભગવાન શિવના મંત્ર ઓમ નો જાપ કરવો પણ અત્યંત ફળદાયી ગણાય છે. આ સાધના મન, આત્મા અને વિચારોને શુદ્ધ કરે છે તથા જીવનમાં સંતુલન લાવે છે.
બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગીને શું કરવું જોઈએ તે જાણવાની સાથે શું ન કરવું તે જાણવું પણ જરૂરી છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગીને ક્યારેય ભોજન કરવું નહીં. તેનાથી શરીરમાં અસંતુલન અને રોગ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. મનને શાંત રાખવા માટે સવારના સમયે કોઈ પણ પ્રકારનો નકારાત્મક વિચાર કરવો નહીં, કોઈ પર ક્રોધ કરવો નહીં. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કોઈને કટું વચન પણ કહેવા નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
