Shani Markesh: કુંડળીમાં શનિનો મારકેશ કેમ હોય છે ખાસ! જાણો શનિ દેવ ક્યારે સાબિત થાય છે મારક!
Markesh Shani Effect: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિને મારક ગ્રહ કહેવામાં આવ્યો છે. એવું એટલા માટે કારણ કે, જો કુંડળીમાં શનિ સારી સ્થિતિમાં ન હોય તો જાતકે મૃત્યુ સમાન કષ્ટોનો સામનો કરવો પડે છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, શનિનો મારકેશ કુંડળીમાં કેવી રીતે બને છે અને તેની જીવન પર શું અસર પડે છે.
- જાણો કુંડળીમાં શનિ ક્યારે અને કેવી રીતે બને છે મારકેશ
- મારક ગ્રહોના રાજા શનિ કુંડળીમાં આ સ્થિતિ હોય તો આપી શકે છે મૃત્યુ સમાન પીડા
- અન્ય તમામ મારક ગ્રહો કરતા પણ કેમ શનિનો પ્રભાવ વધુ શક્તિશાળી હોય છે?
Markesh Shani: વૈદિક જ્યોતિષમાં આયુષ્ય અને મૃત્યુનો વિચાર કરવો એ અત્યંત ગુપ્ત વિષય માનવામાં આવ્યો છે. મહર્ષિ પરાશરના સિદ્ધાંતો પર આધારિત પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ લઘુપારાશરીના ચોથા અધ્યાયમાં શનિ ગ્રહની મારક ક્ષમતા અંગે એક અત્યંત પ્રભાવશાળી શ્લોક વર્ણવવામાં આવ્યો છે: "मारकैः सह सम्बन्धान्निहन्ता पापकृच्छनिः, अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः". આ શ્લોકનો અર્થ છે કે, જો પાપ ગ્રહ શનિનો સંબંધ અન્ય મારક ગ્રહો સાથે થઈ જાય, તો તે અન્ય તમામ મારકેશોના પ્રભાવને પાછળ છોડીને સ્વયં કાળ (મૃત્યુ) બની જાય છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, શનિનો મારકેશ શું હોય છે, તે કુંડળીમાં કેવી રીતે બને છે અને તેની જીવન પર શું અસર પડે છે.
મારક ગ્રહોના રાજા છે શનિ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ દેવને દુઃખ અને ન્યાયના કારક માનવામાં આવ્યા છે. આપણા સંચિત કર્મોના આધારે જ્યારે શનિ કુંડળીમાં પીડિત હોય છે, ત્યારે તે કષ્ટ આપવામાં કોઈ કસર છોડતો નથી. મારક પ્રભાવના મામલામાં શનિની શક્તિ એટલી પ્રબળ હોય છે કે ઘણા વિદ્વાનો તેને મારકોના રાજા પણ કહે છે.
કુંડળીમાં શનિ કેવી રીતે બને છે મારકેશ
લઘુપારાશરીના સિદ્ધાંતો અનુસાર, શનિની મારક ભૂમિકાને સમજવા માટે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી ખૂબ જરૂરી છે. જો શનિનો મારક પ્રભાવ સક્રિય હોય, તો જ્યોતિષીઓને અન્ય મારક ગ્રહોના વિચારની જરૂર રહેતી નથી. તે એકલો જ મૃત્યુ સમાન કષ્ટ અથવા મૃત્યુ આપવામાં સક્ષમ છે. જો શનિ કુંડળીમાં પાપી ગ્રહની ભૂમિકામાં હોય (જેમ કે, શનિ ત્રિકોણેશ કે કેન્દ્રેશ હોવાની સાથે-સાથે 'ત્રિષડાયેશ' એટલે કે ત્રીજા, છઠ્ઠા કે અગિયારમાં ભાવનો સ્વામી પણ હોય) તો તે સ્વયં પ્રાણ લેનાર બની જાય છે.
જો શનિનો સંબંધ કુંડળીના મુખ્ય મારક ગ્રહો સાથે થઈ જાય, તો તે પોતાની દશા-અંતરદશામાં સૌથી પહેલા ફળ આપે છે. કર્ક લગ્ન જેવી કુંડળીઓમાં શનિ સપ્તમેશ (મારક સ્થાન) અને અષ્ટમેશ (આયુષ્ય સ્થાન) બન્ને હોય છે. આવી સ્થિતિમાં જો શનિનો સંબંધ અન્ય કોઈ પાપી ગ્રહ સાથે હોય, તો તે ચોક્કસપણે મારક સાબિત થાય છે.
મારક દશામાં ઉંમરનું મહત્વ
કોઈપણ જાતકની કુંડળીમાં મારકેશનો વિચાર કરતા પહેલા તેની આયુ શ્રેણીનું નિર્ધારણ કરવું જરૂરી છે. ઋષિ જૈમિની અનુસાર, આયુષ્યને ત્રણ મુખ્ય શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. અલ્પાયુ, મધ્યાયુ અને દીર્ઘાયુ. જો જાતકની આયુ શ્રેણી 'મધ્યાયુ' કે 'દીર્ઘાયુ' હોય અને તે દરમિયાન મારકેશની દશા આવે, તો સામાન્ય રીતે મૃત્યુ થતું નથી. આવી સ્થિતિમાં જાતકે મૃત્યુ સમાન કષ્ટ અથવા ગંભીર બીમારીઓ ભોગવવી પડી શકે છે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
