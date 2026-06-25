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મંગળ-ચંદ્રમા 26 જૂને બનાવશે સમસપ્તક યોગ, 3 રાશિઓને કરિયર અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં મળશે લાભ

મંગળ-ચંદ્રમા 26 જૂને સમસપ્તક યોગ બનાવી રહ્યાં છે. આ યોગનો પ્રભાવ ત્રણ રાશિના જાતકો પર વિશેષ જોવા મળશે. આ રાશિઓને નોકરી-વેપારમાં સારો લાભ થઈ શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:36 PM IST
મંગળ-ચંદ્રમા 26 જૂને બનાવશે સમસપ્તક યોગ, 3 રાશિઓને કરિયર અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં મળશે લાભ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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