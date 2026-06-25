/મંગળ-ચંદ્રમા 26 જૂને બનાવશે સમસપ્તક યોગ, 3 રાશિઓને કરિયર અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં મળશે લાભ

મંગળ અને ચંદ્રમા વચ્ચે 26 જૂને સમસપ્તક યોગ બનશે. આ યોગ બપોરે 12 કલાક 34 મિનિટ પર હનશે જ્યારે ચંદ્રમા તુલા રાશિથી વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે અને વૃષભમાં બેઠેલા મંગળની સાથે સમસપ્તક યોગ બનાવશે. આ યોગ બનવાથી કેટલાક જાતકોને જીવનમાં સુખદ પરિણામ મળી શકે છે. આ જાતકોની કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે અને આર્થિક પક્ષમાં સુધાર જોવા મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિ
તમારા માટે સમસપ્તક યોગનું બનવું કરિયરની દ્રષ્ટિએ ખાસ રહી શકે છે. મંગળ જ્યાં તમારી ઊર્જાને વધારશે તો ચંદ્રમા નવા ક્રિએટિવ વિચારો તમારા મગજમાં ભરશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી પ્રશંસા થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો નવો બિઝનેસ શરૂ કરવામાં સફળ થઈ શકે છે. આર્થિક મુશ્કેલીનો હલ આવી શકે છે. ધન લાભ મળવાનો યોગ છે. જો જીવનસાથી સાથે મળી કોઈ કાર્ય શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ વિશે વાતચીત થઈ શકે છે. પરંતુ મંગળની સ્થિતિને કારણે તમારે લગ્ન જીવનમાં થોડી સતર્કતા રાખવાની જરૂર પડશે.
કર્ક રાશિ
તમારા લાભ ભાવમાં મંગળ અને પંચમ ભાવમાં ચંદ્રમા તમને મહેનતનું ફળ આપી શકે છે. પરંતુ તમારે ભાગ્યના સહારે બેસી રહેવું નહીં કારણ કે ચંદ્રમા નીચ સ્થિતિમાં છે. સમસપ્તક યોગમાં મંગળની સ્થિતિ વેપારીઓને શુભ ફળ આપી શકે છે. જે લોકો સેના, પોલીસ વગેરેમાં કાર્યરત છે તેના માટે સારો સમય છે અને અચાનકથી પ્રમોશન મળવાનો યોગ છે. ભાઈ-બહેનનો સગયોગ તમને કરિયરમાં લાભ અપાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી શકે છે અને રોકાણ દ્વારા લાભ મળી શકે છે.
મકર રાશિ
ચંદ્રમા તમારા લાભ ભાવમાં રહી ભાગીદારીમાં કામ કરનારને લાભ અપાવી શકે છે. કેટલાક લોકોને ઉછીના આપેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. મંગળ તમારી રાશિમાં ઉચ્ચ હોય છે, તેથી મંગળની સ્થિતિને કારણે તમને નવો રોજગાર મળી શકે છે. જો કોઈ ડીલ અટવાયેલી છે તો તે પૂરી થઈ શકે છે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરેલા રહેશો જેનો ફાયદો તમને સામાજિક અને કાર્યક્ષેત્રમાં મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં મકર રાશિના જાતકોને ખુશીઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.