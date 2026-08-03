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મંગળે દુશ્મન ગ્રહ બુધની મિથુન રાશિમાં કર્યો પ્રવેશ, 3 રાશિઓ માટે વધશે મુશ્કેલીઓ!


Mars Transit in Gemini: ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળના ગોચરથી થાય છે. તે 2 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ ગોચર કરશે અને 18 સપ્ટેમ્બર સુધી તેના શત્રુ બુધના રાશિ મિથુનમાં રહેશે. જાણો આ સમય દરમિયાન કઈ રાશિના જાતકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:25 PM IST
મંગળે દુશ્મન ગ્રહ બુધની મિથુન રાશિમાં કર્યો પ્રવેશ, 3 રાશિઓ માટે વધશે મુશ્કેલીઓ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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