/મંગળે દુશ્મન ગ્રહ બુધની મિથુન રાશિમાં કર્યો પ્રવેશ, 3 રાશિઓ માટે વધશે મુશ્કેલીઓ!

Mars Transit in Gemini: હિંમત, ઉર્જા, ભૂમિ અને ભાઈચારાના ગ્રહ મંગળ પોતાની રાશિ બદલી રહ્યો છે. મંગળ વૃષભથી મિથુન રાશિમાં જઈ રહ્યો છે. દૃષ્ટ પંચાંગ અનુસાર, 2 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ રાત્રે 10:59 વાગ્યે, મંગળ તેના શત્રુ બુધના રાશિ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ પછી, મંગળ 18 સપ્ટેમ્બર સુધી મિથુન રાશિમાં રહેશે અને પછી કર્ક રાશિમાં જશે. લગભગ 46 દિવસનો આ સમયગાળો બધી રાશિઓ પર નોંધપાત્ર અસર કરશે. આમાંથી ત્રણ રાશિના જાતકોને આ સમય પડકારજનક લાગી શકે છે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોએ આ સમયે સાવધાની રાખવી જોઈએ.
ગુસ્સો અને ખોટા નિર્ણયો નુકસાન પહોંચાડશે.
મિથુન: આત્મવિશ્વાસ ઘટશે, ક્રોધ વધશે
મંગળનું મિથુન રાશિમાં ગોચર, જે તેના શત્રુ ગ્રહ બુધનું ચિહ્ન છે, આ રાશિના લોકોમાં ગુસ્સો વધારશે. વધુમાં, તમને ક્યારેક હિંમત, ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસનો અભાવ લાગી શકે છે. આનાથી સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
વધુમાં, આ સમય દરમિયાન તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પર અસર પડી શકે છે. ખોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવા માટે, બે વાર વિચારો અથવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો મુલતવી રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. વિરોધીઓ મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
ટિપ: દરેક નિર્ણય સમજી વિચારીને લો અને તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો.
કર્ક: માથાનો દુખાવો, નાણાકીય કટોકટી મુશ્કેલીમાં મૂકશે
મિથુન રાશિમાં મંગળનું ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે માથાનો દુખાવો અને તણાવનું કારણ બની શકે છે. તમારું વર્તન તમને અને તમારા નજીકના લોકોને પરેશાન કરી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો પ્રભુત્વ મેળવી શકે છે. જો તમે તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ નહીં રાખો, તો તમારે દેવું લેવું પડી શકે છે. તેથી, ઓછો ખર્ચ કરો. કાર્યસ્થળ પર તકરાર ટાળો.
ટિપ: નકારાત્મક વિચારો પર નિયંત્રણ રાખો. બિનજરૂરી તકરાર ટાળો.
વૃશ્ચિક: રોકાણ ટાળો
મંગળ વૃશ્ચિક રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે, અને મંગળનું તેના શત્રુ બુધની રાશિમાં ગોચર આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે પ્રતિકૂળ સમય લાવી શકે છે. આ લોકો તેમના સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, આ સમય દરમિયાન નકામા ખર્ચ ટાળો. કોઈપણ જોખમી રોકાણ ન કરો. એકંદરે, કોઈપણ મોટા નાણાકીય નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. આ સમયે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખવું શ્રેષ્ઠ છે.
ટીપ- આ સમય ધીરજ અને સમજદારીથી વિતાવવો વધુ સારું છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)