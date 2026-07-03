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5 જુલાઈએ મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર, 4 રાશિઓના દુખ-દર્દ થશે છૂમંતર, શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ!

5 જુલાઈએ મંગળ રોહિણી નક્ષત્રમાં ગોચર કરી ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ ફળ આપશે. આ રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ થઈ જશે. આર્થિક સ્થિતિમાં જબરદસ્ત સુધાર જોવા મળશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:52 PM IST
5 જુલાઈએ મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર, 4 રાશિઓના દુખ-દર્દ થશે છૂમંતર, શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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5 જુલાઈએ મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર, 4 રાશિઓના દુખ-દર્દ થશે છૂમંતર, શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ
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