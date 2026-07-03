/5 જુલાઈએ મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર, 4 રાશિઓના દુખ-દર્દ થશે છૂમંતર, શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ!

ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ 5 જુલાઈ 2024ના 12:01 AM પર ચંદ્રમાના નક્ષત્ર રોહિણીમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તેઓ 24 જુલાઈ સુધી બિરાજમાન રહેશે. ત્યારબાદ મંગળ મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રમાં મંગળનો પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ રાશિઓના સાહસ અને ઉર્જામાં વધારો જોવા મળશે. કરિયરમાં સફળતા મળશે. બિઝનેસમાં બમ્પર લાભનો યોગ બનશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિ (Aries)
મંગળનો રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ મેષ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પુરા થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે. નવા કામની શરૂઆત તમે કરી શકો છો. માતા-પિતાનો દરેક કામમાં સહયોગ મળશે. પૈતૃક સંપત્તિથી સારો લાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો. નવી નોકરી મળવાની સંભાવના છે.
કર્ક રાશિ (Cancer)
કર્ક રાશિના જાતકો માટે મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર લાભકારી રહેશે. રોકાણથી બમ્પર લાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો. આવકમાં વધારો થશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. બિઝનેસમાં વિસ્તાર કરશો. તમારા અટવાયેલા કામ પૂરા થશે.
કન્યા રાશિ (Virgo)
મંગળનું નક્ષત્ર ગોચર કન્યા રાશિના જાતકોને કરિયરમાં લાભ અપાવશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે. માન-સન્માનમાં વધારો થશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળશે. જીવનસાથીનો દરેક કામમાં સહયોગ મળશે. કોઈ જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિ થવાની સંભાવના જોવા મળી રહી છે.
મકર રાશિ (Capricorn)
મકર રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સફળતા મળશે. જો તમે નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છો તો આ સમયગાળામાં મળી શકે છે. બિઝનેસમાં વિસ્તાર કરવામાં સફળ રહેશો. કોઈ જૂના રોકાણથી સારો લાભ મળી શકે છે. અટવાયેલા નાણા પરત મળવાનો યોગ બનશે. સ્વાસ્થ્યને લઈને થોડા સાવધાન રહો.
મંગળ ગ્રહને મજબૂત કરવાના ઉપાય
મંગળ ગ્રહને મજબૂત કરવા માટે દર મંગળવારે હનુમાનજીની પૂજા કરો અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો.
મંગળવારના દિવસે હનુમાન મંદિરમાં જઈ બજરંગબલીને ચમેલીનું ચેલ અને સિંદૂર અર્પણ કરવો જોઈએ. કહેવાય છે કે તેનાથી મંગળ દોષથી છુટકારો મળે છે.