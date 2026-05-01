Mangal Uday 2026: મંગળ ઉદયથી પલટી જશે 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, પૈસા અને સફળતાનો પ્રબળ યોગ!

Mangal Uday 2026: 2 મેએ મંગળનો ઉદય થવાનો છે. મંગળનું આ પરિવર્તન ઘણી રાશિઓ માટે નવી શરૂઆત અને પ્રગતિની તક લાવી રહ્યું છે. ખાસ કરી કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારનો સંકેત છે. જાણો મંગળ ઉદય કઈ-કઈ રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 01, 2026, 12:58 PM IST
Mangal Uday 2026: વૈદિક જ્યોતિષમાં મંગળ ગ્રહને ઉર્જા, સાહસ અને શક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જ્યારે મંગળ અસ્તમાંથી નીકળી ઉદય થાય છે તો તેનો પ્રભાવ ફરી મજબૂત થઈ જાય છે. 2 મે 2026ના મંગળ ઉદય કેટલાક જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે, જેનાથી કરિયર, ધન અને સ્વાસ્થ્યને મામલામાં સુધાર જોવા મળી શકે છે. તો આવો જાણીએ મંગળના ઉદય થતાં ક્યા જાતકોનું ભાગ્ય પલટી મારશે.

શું હોય છે ગ્રહોનું ઉદય અને અસ્ત થવું
જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે કોઈ ગ્રહ સૂર્યની ખુબ નજીક પહોંચી જાય છે તો તેની શક્તિ નબળી પડી જાય છે, જેને અસ્ત કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે તે ગ્રહ સૂર્યથી દૂર થઈ બીજીવાર પ્રભાવી થઈ જાય છે તો તેને ઉદય કહેવામાં આવે છે. મંગળનો ઉદય ઉર્જા અને સકારાત્મક ફેરફારનો સંકેત માનવામાં આવે છે.

મેષ રાશિ
મંગળ મેષ રાશિના સ્વામી ગ્રહ છે, તેથી તેનો ઉદય આ જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવી રહ્યો છે. અટવાયેલા કામ પુરા થઈ શકે છે અને કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. સાથે સ્વાસ્થ્ય અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારનો પણ સંકેત છે.

સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયરમાં પ્રગતિ લાવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે, જેનાથી સન્માન અને ઓળખ વધશે. આવકમાં વધારો કે પ્રમોશનનો યોગ પણ બની રહ્યો છે.

તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આર્થિક મામલામાં આ સમય લાભદાયક રહી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે અને પરિવારની સાથે સારો સમય પસાર કરવાની તક મળશે. ઘરનો માહોલ સુખદ રહેશે.

વૃશ્ચિક રાશિ
મંગળના ઉદયથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને જૂના વિવાદથી રાહત મળી શકે છે. માનસિક શાંતિ રહેશે અને પ્રોપર્ટી કે રોકાણના મામલામાં લાભ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં પણ સુધાર જોવા મળશે.

મકર રાશિ
તમારા માટે આ સમય રાહતભર્યો સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પુરા થઈ શકે છે અને અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. આ સાથે સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર જોવા મળી શકે છે.

